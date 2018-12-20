美媒：中國海軍崛起 美瀕海艦還未使用已過時

2018年12月20日 21:38 中時電子報 盧伯華

自由號瀕海戰艦

因為引擎故障進廠修了兩年多的「自由」(Liberty)號瀕海戰艦(littoral combat ship)已維修完成重返艦隊。雖然是個好消息， 但這艘在2008年服役的首艘美國海軍頻海戰艦，與其他同樣命運多舛的瀕海戰艦一樣，都面臨了一個新的問題：面對快速發展的中國海軍艦艇，終於回到海上的瀕海戰艦，卻發現自己已成為過時的武器。

據美媒《大眾機械》報導，自由號是首艘瀕海戰艦，2008年服役時還相當風光，它的設計是一種用於海岸線附近行動的小型護衛艦艇。但是過去10年來情況已大不相同。瞬息萬變的地緣政治與中國海軍的崛起，使得瀕海戰艦基本上已無用武之地。目前美軍雖有11艘瀕海戰艦，但2018年全年沒有實際部署過一艘，所有的11艘瀕海戰鬥艦目前都在維修或設備測試之中。

因海水滲入引擎系統內，自由號瀕海戰艦整整修了2年才重回海上。圖為該艦更換柴油引擎。（圖／美國海軍）

報導說，自由號在前年參加環太平洋軍演後發現引擎嚴重受損，一直修到最近才恢復執勤。據美國海軍學會新聞網站(USNI)指出，受損是因海水泵的機械密封發生洩漏，導致海水滲入柴油發動機系統內。自由級瀕海戰鬥艦有兩台活塞式柴油發動機用於日常推進，另外有兩台勞斯萊斯MT30燃氣輪機用於高速航行。

瀕海戰艦計劃的另一個問題是缺乏設備，它最初設計為可使用模組化的結構，依需求套用不同的任務模組，包括反艦、反潛、特種部隊支援、掃雷與其他任務。但是從開始建造至今的15年內，沒有任何一個任務模組完成投入使用，導致戰艦缺乏可用的模組來執行任務。艦上主要武器只有一管57mm的機槍，大概也就是一艘海岸巡防艇的武裝。

報導表示，美國海軍計畫於2019年首次部署瀕海戰鬥艦。但是五角大廈對該計劃非常缺乏信心，已經把訂購的數量從52艘減少到32艘，保留的經費將用來購買一個新級別的導彈護衛艦。

(中時電子報)