越南漁民撿到大陸魚雷 幸為練習彈不會爆炸

越南漁民在捕魚時撈到中國大陸的潛艦用重型線導魚雷。(圖/youtube)

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中時電子報

越南媒體報導，越南漁民在捕魚時抓獲一個奇怪的物體，拖回岸上才知道是一枚大陸的重型魚雷，所幸它是枚沒有彈頭的練習彈。

據Tuoi Tre News報導，漁魚是在越南中南部富安省(Phu Yen)的外海6公里的地方看到了這個物體,，原本以為是個潛水艇，拖到附近的一個小島上才發現是個軍用魚雷，它的全長5.8公尺、直徑54公分，彈體呈現黑色，前端則是鮮亮的橙色色帶。後部是一對同軸反向旋轉的螺旋槳葉片，上頭有簡體中文，寫著「接通/斷開」。

從這些線索就知道，它是潛艦使用的重型線導魚雷，魚雷一般有兩種基本類型，較小、較輕的魚雷直徑約32公分，是水面艦艇、直升機和飛機的所掛載；而潛艦使用的魚雷巨大的多。

越南漁民撿到大陸魚雷

大陸潛艦用的「魚-6」魚電(U-6)，是中國大陸依據美國Mk.48仿製而成，於2005年投入使用，魚-6的外觀與尺寸上都很接近Mk.48型。這枚有著橙色標記的魚雷是練習彈，也就是它的功能齊全，但缺少高爆彈頭。同軸反向旋轉的推進葉片是現代魚雷的常見技術，可以增加速度，也能保持穩定性。

這枚魚雷很可能是大潛艇最近在南海國際水域的一場演習，潛艦發射重型魚雷，然後錯過預定標靶而開始漂流，在耗盡燃料之後漂到越南海岸線附近。這場演習必定是最近發生的，因為它的外觀非常的新。

(中時電子報)

文章來源：Vietnamese Fisherman Drags a Chinese Torpedo Back to Shore

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