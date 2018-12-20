器材爆裂、隊員負傷！宥勝南極點長征探險最新狀況傳回來了

2018年12月20日 21:52 中時 林淑娟

南極長征隊傳回捷報，宥勝獲得食材後為隊員們煮招牌海鮮湯。（橘子關懷基金會）

南極長征隊抵達南極點前100公里。（橘子關懷基金會）

南極長征隊挑戰進入倒數。（橘子關懷基金會）

宥勝參與探險的台灣史上第一支南極長征隊傳回捷報，長征隊已正式進入倒數100公里的最後階段！在極低溫低氧的環境下，不只器材出現爆裂、結凍，隊員們也偶有負傷情形，所幸皆無大礙。為了給長征隊加油打氣，後勤團隊排除萬難將台灣食物送抵南極；隊員更用了食材煮火鍋，包括宥勝在內的隊員們吃到近一個月來的第一口肉時，全都感動不已，生命指數頓時飆升。

極地教練陳彥博表示：「這是台灣第一次的創舉，即便瘦了一些、累了一些、但鬥志仍在，請大家持續為我們加油！」

從7月就從台灣寄出的備用糧，因含肉類製品而被暫時扣留在智利海關；幾經波折，終於順利通過檢測，在本周送到遠在千里之外的長征隊員手中。這箱重達30公斤的家鄉味裡，不只有泡麵、沙琪瑪、牛油餅，還有肉乾跟台式口味的乾燥飯，如咖哩飯、番茄牛肉、筍香飯等高熱量食物，這也是教練陳彥博親自指定、可幫助隊員們補充能量的菜單。

自抵達南極聯合冰川起，近一個月沒吃過任何肉類的長征隊，在咬下肉乾的一剎那，眼泛淚光充滿感動，生存指數瞬間提高。夢想導師宥勝更運用食材，開小灶展廚藝，烹煮招牌海鮮湯，為全隊提振士氣，慰勞堅持到現在的隊員們。

南極長征隊於12月6日正式展開挑戰，至今邁入第15天，行進距離約250公里，目前已跨越南緯89度，剩下最後100公里就會抵達世界的盡頭－南極點。這周隊員們依舊面臨零下20～30度的極低溫及強風，嚴寒的氣候一度引發攝影機螢幕凍裂、汽車油管結凍等狀況，女隊員語萱也因連日壓力引起胃部不適；除此之外，長期帶著防寒面罩，呼吸水氣與冷空氣接觸結凍，導致隊員們的臉部陸續出現大小不等的凍傷。所幸，本周風速與暴雪有稍稍減緩，隊員們也已渡過肌肉痠痛期，以穩定的速度挑戰最後的100公里。

(中時 )