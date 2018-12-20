全聯咖啡大賞 逾40款咖啡買一送一

2018年12月20日 22:34 工商 劉馥瑜

全聯咖啡大賞推出逾40款咖啡買一送一，圖為KEYCOFFEE DRIP ON總匯隨身包。（圖／業者提供）

全聯咖啡大賞還推出適合搭配咖啡一起享用的甜點餅乾，圖為孔雀HERSHEY'S巧克力捲心餅。（圖／業者提供）

超市龍頭全聯福利中心宣布推出「咖啡大賞」，以「自己泡咖啡 隨時擁有好時光」為主題，特別引進國際知名咖啡品牌如UCC、西雅圖，以及KEYCOFFEE、LAVAZZA、ILLY、莫凡彼等國內外連鎖名店推出的咖啡商品，要讓消費者在全聯就可買到、享用名牌及名店咖啡！

全聯表示，自12月21日起至明年1月10日，門市將推出超過40款咖啡商品買一送一，另外還有咖啡好朋友-奶球、砂糖、咖啡濾紙等，增添咖啡風味的必備商品，以及適合搭配咖啡一起享用的甜點餅乾，如全聯獨家販售的網紅商品「孔雀HERSHEYS巧克力泡芙/捲心餅」、「HERSHEYS杜老爺極濃可可饗宴雪糕」等，共88款商品限時促銷，讓消費者可一次購足。

此外，全聯獨家販售的日本進口「生活良好無漂白咖啡濾紙」，更是年銷量破10萬包的明星商品，主打無添加任何接著劑及黏膠固定，紙漿不漂白，圓錐狀濾紙能讓水流量更均勻，可以萃取出咖啡的香醇美味，今年來銷量也成長超過20％。

咖啡「黑金」市場越來越龐大，全聯營運長蔡篤昌說，黑金將是明年驅動全聯成長的重要動能之一。目前全聯已是沖泡咖啡市場的第二大通路，因銷售品項多樣化、售價具競爭力兩大優勢，受消費者青睞。

據全聯觀察，12月是年度咖啡銷售的最高峰，據統計，全聯今年來咖啡品項銷量已成長近1成，其中，咖啡豆更一舉成長4成，顯見消費者對咖啡的需求已從便利、便宜，升級為品味、口感，因此，此次全聯特別推出名品、名店咖啡，主打咖啡豆、濾掛式咖啡，以滿足消費者對咖啡品質的要求。

全聯表示，KEYCOFFEE藍色達人咖啡粉(150g/229元)、KEYCOFFEE DRIP ON總匯隨身包(8g*12入/301元) 等5支KEYCOFFEE商品皆是買一送一，LAVAZZA金袋QUALITA ORO咖啡豆(250g)則是原價342元、期間特價285元；另外，今年濾掛式咖啡銷售前三名：UCC經典風味濾掛式咖啡(8g*12入)、西雅圖極品濾掛咖啡－極品綜合(8g*10入)、伯朗濾掛100%雨林聯盟認證農場咖啡豆(10g*12入)，以及咖啡豆銷售前三名的-UCC醇品曼巴咖啡豆、ESP西雅圖極品經典綜合咖啡豆、貝納頌極品咖啡豆－義式93也都有買一送一起的優惠。

(工商 )