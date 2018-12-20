外交官蘇啟誠自殺事件 遺孀指非因假新聞

2018年12月20日 22:22 中時電子報 丁世傑

今年9月4日燕子颱風襲日，大阪辦事處處長蘇啓誠疑似因為壓力輕生事件，蘇啟誠遺孀今（20）日出面接受媒體獨家專訪指出，蘇的遺書只有家屬看過，其中並未提到假新聞造成之壓力。

而蘇啟誠過世將滿百日，蘇啟誠遺孀出面接受《東森新聞》獨家專訪，蘇啓誠家屬澄清如下：

1、蘇處長絕無憂鬱症

2、遺書之內容只有我們家屬看過，其中並未言及假新聞造成之壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。

3、家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

我先生、父親是不願意他一輩子盡心、盡力所從事之外交工作，引以為傲之外交官職業生涯，在最後蒙受他人強加之汙點，因而選擇自裁捍衛自己之名譽。

我們家屬無奈、心痛，只有尊重他的選擇，也請社會各界朋友還我們家屬一個平靜、安寧之生活，讓我先生、父親能清白無憾，安心在天上做一個快樂的神仙。

另外，根據《蘋果》獨家報導，蘇啟誠過世前一日接到外交部電話，獲告知懲處內容，包括蘇被調回外交部、記一小過，並「預告」大阪辦事處全館人員今年度考績丙等，這讓蘇啟誠無法接受。

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(中時電子報)