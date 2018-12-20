超有才！知名造型師李明川現在也是花藝大師

2018年12月20日 22:22 中時 林淑娟

李明川赴紐約短期進修花藝。（取材臉書）

李明川赴紐約短期進修花藝。（取材臉書）

伊林娛樂旗下知名造型師李明川超有才！他過去幾個月經常在臉書分享插花成品，作品風格清新高雅，獲得極高評價，親友原以為這只是擁有天生美感的他個人興趣，沒想到，他上週突然前往紐約上課，花了5天上完密集班課程並取得結業證明，返台後他也立即著手成立花藝工作室「Blossom Studio 曉·花事」，24日即將正式開幕。

李明川上週才花了20多萬學費、機票住宿費，前往紐約進修，他說，當年很羨慕友人能到紐約進修時尚設計，多年後自己也圓夢，卻沒想到自己是來上花藝課。上課過程中，他還因為表現優異、動作又迅速，連助教都忍不住問他是否本來就是從事花藝工作的。身為高齡學生的他表示，拿到結業證明的那一刻，心裡真的好激動，「你們沒有辦法想像一個為了五斗米忙碌20幾年的人，有這麼一瞬間是為了自己而做，那心情有多複雜。 」

他表示， 要做「花藝」這件事並非偶然，早已醞釀了好一段時間，只是剛好天時地利人和，所以才看似風風火火展開，包括這次到紐約上花藝課，本來也一度猶豫掙扎要去巴黎、倫敦還是紐約，最後決定「follow my heart」，要去一個他感覺最自在的地方，這樣才不用提心弔膽，更專注在學習上，所以他選擇全球十大花藝學校之一的「FlowerSchool New York」。只不過這一切都決定得又快又急，且硬是卡了時間就飛，「但這就是我、任性的我，想做就去做，做了就不後悔」。

造型大師又多了個花藝大師身份，關於接下來整件事會怎麼發展，他說自己也不知道，因為對他而言，只要能做自己喜歡的事就是最幸福的事，2018的不景氣讓他勇敢跨出腳步去追夢，所以他也要好好感謝自己，因為只有自己才能真正看到自己的不足，唯有保持自我檢視，才能讓自己越來越好，而「追求快樂」是他現階段最重要的任務。

(中時 )