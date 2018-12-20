大梨山驚傳搬運車墬谷 2男拋車外傷重不治

搜救人員攜帶救護器材，乘坐單軌車，下探至溪底救人。〈王文吉翻攝〉

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搜救人員下探溪谷救出傷者，以單軌車搬運上路面，但2名男子仍傷重不治。〈王文吉翻攝〉
搜救人員摸黑下探溪谷救人，2名男子送醫仍傷宣告不治。〈王文吉翻攝〉

台中市環山派出所20日晚間5時許接獲民眾報案指稱，2名男子乘坐6輪農用搬運車運送水泥，行經環山部落希瑪農莊附近，疑爬坡熄火，整輛車倒退，翻落邊坡掉入山谷，墜落間2人都被甩出車外。警消獲報到場救援，並向農民借用單軌車將傷者運送上岸，其中1人明顯死亡，另名傷者送醫仍宣告不治。

警方晚間接獲農用搬運車墬谷意外，立即轉報台中市消防局，由梨山分隊小隊長黃暉銘率6名消防隊員及1名役男，攜帶救護器材前往救援。救援小組到場時回報，農用搬運車衝破路面栽進山谷，1傷者卡在邊坡草堆，另1人掉落100公尺深溪底，2人不斷哀嚎求救。

救援人員趕緊向農民商借單軌車，兵分兩路下探至谷底，將2名傷者分別以單軌車運送上岸。現場處理員警表示，2名男子失事嚴重，接觸時還有生命跡象，表情痛苦並不斷哀號，運送上路面時，2人都失去無生命徵象，送往梨山衛生所救治。

警方表示，傷者急救後仍不治，2名死者分別為32歲吳男及1名越南籍移工，初步了解，疑為爬坡時突然熄火，車輛失去動力，整輛車倒退，從路旁栽入山谷，目前已封鎖意外現場，調查確切事故發生原因。

(中時 )

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