網路瘋傳愛吃生魚片恐致胰臟癌 醫師這麼說

2018年12月20日 22:25 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

名嘴劉駿耀7日因胰臟癌末期病逝，讓許多人對這種「無聲癌症」憂心不已。一般認為，胰臟癌風險因子主要包括遺傳、年齡、抽菸、喝酒、多肉高脂飲食等。

近來卻有傳言認為，嗜吃生魚片，可能也會讓你惹胰臟癌上身。這是真的嗎？

目前，生魚片和膽管癌的關連性較高

生魚片向來是亞洲飲食文化的重要一景。依照魚種，生魚片可簡單分為以吳郭魚、草魚為主的淡水魚生魚片；以及常見鮭魚、旗魚、鮪魚等海水魚生魚片。

根據衛生福利部疾病管制署資料，草魚、鰱魚、鯉魚、鯽魚、吳郭魚、羅漢魚、淡水蝦等淡水魚蝦，容易被一種名為「中華肝吸蟲」（Clonorchis sinensis）的寄生蟲當成第二宿主，而當人類生食遭肝吸蟲寄生的魚肉，就可能讓蟲卵在人體內孵化，寄生於肝臟、膽管，成為最終宿主。

肝吸蟲的壽命可達20至25年，長期居住人體腹腔中，恐致人體膽道發炎、纖維化、產生膽結石。嚴重甚至可能造成細胞病變，引發膽管癌。

吃淡水生魚片 除了膽管癌，還可能引發胰臟癌？

不過，生魚片難道跟胰臟癌也有關係？顏博士活力診所醫師顏榮郎多年來觀察膽管癌、胰臟癌病患，結果發現除了膽管癌病患外，9成以上來診的胰臟癌病患，病發前都有生吃水產的習慣。他認為：「對很多嗜吃生魚的人來說，一旦養成習慣，不分淡水或海水魚，吃進去的寄生蟲族繁不及備載，容易因此長期胰管、膽管慢性發炎與基因突變。」

顏榮郎指出，「膽管和胰管原本是出自同源的胚胎系統，管路彼此互通；因此寄生蟲若會洄游至膽管，自然有可能感染胰管而發病。這兩種癌症在病理變化上也十分相似。」包括：腫瘤外圍包覆的纖維組織，厚度可佔腫瘤體積高達80-85%，致使腫瘤內部極度缺氧、發炎與纖維化；癌幹細胞（cancer stem cells）在缺氧的環境下，活性特別強；導致這兩種癌症對放療、化療或免疫療法的反應極差。

顏榮郎說，胰臟癌是致死率極高的癌種，近年來台灣胰臟癌人數又節節升高，他懷疑，這與國人嗜吃生魚片有關，不應輕忽。

血液腫瘤科醫師：有可能 但缺乏科學證據

不過，其它吃生魚的國家也有類似情況嗎？

根據2018年世界癌症研究基金會（World Cancer Research Fund）的資料，每十萬人中罹胰臟癌最多的前五名國家，依序為：匈牙利（10.8）、烏拉圭（10.7）、摩爾多瓦（10.5）、拉脫維亞（10.3）、日本（9.7）。儘管日本高居第五名，但仍缺乏明確解釋，證明這與日本嗜生魚片的飲食文化有關。並且，目前日本、中國等有生食水產習慣的國家，也尚未有研究指出兩者有確切關連。

對此，基隆長庚紀念醫院血液腫瘤科主任王正旭表示：「膽管、胰管有70%交叉在一起，兩者在十二指腸交會，進而協助消化系統分解、吸收食物。」他說，因此若說肝吸蟲跑到胰管，進一步導致胰臟癌，或許可能成立。「不過目前仍缺乏具體的實證研究，」還是需要更明確的資料，才能斷定兩者有關。

王正旭總結，為了降低膽管癌風險，民眾確實應避免生食淡水魚。但至於生食海水魚則與癌症無太大關係。

醫師建議，民眾應避免生吃吳郭魚、草魚等淡水魚類，免得肝吸蟲上身，嚴重甚至可能引發膽管癌。圖片來源：shutterstock

另外，肝吸蟲僅出現在淡水魚類身上，因此如果真的很擔心肝吸蟲寄生，建議不要生吃淡水水產，如吳郭魚、草魚等魚種。而若過去曾生食過淡水魚蝦，建議先至醫院的感染科門診進行糞便檢查，若確實有肝吸蟲寄生，經醫師指示投藥，即可消滅。

《康健》提醒您，吸菸有害身體健康。

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(中時電子報)