2018年12月20日 22:32 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

警消處理救護案件，最難就是面臨意志堅定的輕生者，動之以情，勸之以理都無法安撫時怎麼辦？日前有名警員在與站在32樓的少女對話未果，眼見少女絕望走向女兒牆邊緣之際，警員掏出手機上他剛出生二個月女兒的照片，一句「你看下小娃娃好乖嘛，長成像妳這歲數很不容易」，觸動了少女的心，將她從鬼門關救了回來。

這名警員一把緊緊抱住少女，待其心情平復後，小女孩也知己差點做了糊塗事，眼眶泛紅不停哭泣，她說以後不會再做傻事。在家長帶他離開派出所前，警察還送了她一本漫畫和原本要買給女兒買的毛絨玩具也轉贈給她。

據大陸澎湃新聞（www.thepaper.cn）報導，重慶市某派出所接獲報案，她的孫女爬上32樓高的樓頂，站在女兒牆上不時往下望，他已經勸了一個多小時都勸不回。警員鐘建華趕往處理見狀，他說，我剛剛有了女兒，看到一個小女孩這樣，從情感上就特別擔心。”

他說，當時小女孩站立的平臺外面沒有護欄，小女孩隨時可能掉下去。而且樓頂溫度較低，風又大，小女孩手腳凍僵後，也可能失足掉落。為穩住小女孩情緒，鐘建華尋找一些年輕女孩可能感興趣的話題，從自身經歷聊到動漫。說了半個小時之後，小女孩開始有點反應，偶爾會轉下頭或搭一兩句話。

14歲少女爬上32樓欲輕生，襁褓娃娃救了她一命。（圖取自《澎湃新聞》）

後來小女孩打開了話匣子，一口氣說了很多心裡話。她說以前也宣洩過，但沒有什麼用。說到這裡，小女孩情緒又開始激動，在場的人也都開始緊張起來，這時警員鐘建華突然想到了自己剛出生兩個月的女兒。

於是鐘建華告訴小佳，他也剛有一個小寶寶，要長成她那樣的年齡很不容易，他掏出手機，展示女兒的照片給小女孩看。看了襁褓中女娃許久，小女孩從樓頂邊緣向回走了幾步，這時在一旁的消防隊員則遞過去一件防寒外套。

小女孩穿著消防員給的外套又在女兒牆上站裡許久，終於放聲大哭，放棄了輕生念頭，在鐘建華的安撫下，將她抱下樓，大家也鬆了一口氣。

後來警方調查，小女孩今年14歲，正在讀初三，父母離異，跟著爺爺奶奶生活。由於其父工作忙，平時與她溝通較少，再加上學習生活中的一些困惑長期得不到有效疏導，她一時想不開萌生了輕生的念頭。

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