綠媒老董：從小英這點看 民進黨2020必敗！

2018年12月20日 22:53 中時電子報 黃麗蓉

民進黨九合一選舉慘敗後，蔡英文總統已進行3次的「迴廊談話」，11日談到機車加裝ABS，18日又提及非洲豬瘟。綠媒董事長吳子嘉斷言，小英每天搞迴廊談話扯小事情，威嚴蕩然無存，民進黨2020必敗！

吳子嘉在談話節目《關鍵時刻》指出，民進黨一定要忘記2020的總統大位，現在是要救民進黨立法委員，2020一點機會都沒有了。如今蔡英文還在做錯誤的事，每天在搞迴廊談話，希望用迴廊談話來接地氣，藉開記者會，把自己的聲望提高，這根本是一個錯誤的方向。

吳子嘉點出，迴廊談話對小英而言，是出洋相出到極點，她已經從非洲豬瘟講到機車ABS，都是些芝蔴綠豆小事，無所不用其極地扯一些小事情，總統的最後一點威嚴完全蕩然無存，這個總統怎麼可能勝選，因此民進黨2020必敗！

網友說：「終於講了人話了！」、「蔡英文的格局太小，把總統做成大管家，慘！😒」、「我覺得她剛剛上任的時候做這個會很棒，但是現在全台灣大多數的人都討厭民進黨的情況下，做這個真的沒用啊，畢竟嘴臉都被人民看破了﻿。」、「2020必敗，但要看是敗給誰？如果國民黨派吳敦義出來選，那我也是投不下去，希望柯文哲2020出來選吧！﻿」、「蔡英文應該到基層百姓家裡去探訪，在自己院子裡自說自話有啥用。」

(中時電子報)