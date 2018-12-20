若刪國防預算 美海軍：機艦維護暫停 裁減藍天使中隊

美國著名的藍天使飛行展演中隊，在削減國防預算時可能首當其衝遭到縮減。（圖／美國海軍）

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中時電子報
著名的美國海軍展演飛行藍天使中隊

美國國防部最近提交給參議院的一份文件表明，如果國會未能在1月就2020財政年度的國防預算達成一致意見，或是按照部份國會議員們所主張削減國防預算，美國海軍可能很快就被迫停止船艦與飛機的定期維護工作，著名的藍天使飛行中隊也會首當其衝遭到縮減。

俄羅斯衛星通訊社報導，這份由美國海軍部長斯賓塞(Richard Spencer)在本月12日提交給參議院軍隊準備小組委員會聽證會的文件表明，如果國會削減國防預算，為了節省資金，海軍除將暫停船舶和飛機的維護之外，還必須暫停造艦與凍結人事招聘，武器採購也被迫暫停。

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報導說，雖然文件沒有提供更詳細的內容，但提到美國海軍展演飛行團隊「藍天使」的2020財年預算將被刪減。

美國海軍陸戰隊指揮官奈勒(Robert Neller)在聽證會上指出，如果預算刪減，到時可能不是只有停掉藍天使表演，整個武力規模等級都必須縮小。美國海軍作戰部副部長莫蘭(Bill Moran)也表示，削減預算是個重大挫折，可能需要大約5年的時間才能讓部隊恢復元氣。部隊會喪失熟練的戰技與專業知識，而且以後要花很長時間才能彌補回來。

不過，具體情況尚未確定，美國海軍發言人查特馬斯(Lauren Chatmas)在接受美訪問時表示，這份文件所強調的，是要「努力在支持國防戰略、同時也要為納稅人做一位負責任的管家之間尋找平衡點」。

(中時電子報)

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文章來源：US Navy Says It Faces Rough Waters If 2020 Defense Budget Stalls

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