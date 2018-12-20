且看且珍惜!土星環將在1億年後消失

NASA認為，土星環在一億年後就會變的很細窄。(圖/NASA)

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中時電子報

土星有著壯觀的光環，被稱為「太陽系最神奇的存在」不過美麗的事物都是短暫的，土星環在未來將會消失。

太空網(Space.com)報導，美國航太總署NASA最新的研究報導認為，土星環會逐漸落入土星裡，在一億年後，內側的土星環就會完全不存， 3億年後，外層的土星環也會變得太細碎而暗淡。

航太總署高達德太空中心的太空物理學家詹姆斯．歐多諾休(James O’Donoghue)解釋，天文學家長久以來一直懷疑土星環會不會像是降雨一樣落進土星雨(稱為「環雨」)，他們結合早期的研究，加上卡西尼號(Cassini)的觀測數據後發現，環雨確實存在，而且頻率相當的快，這意味著令人驚嘆的土星環結構可能在1億年內消失。

歐多諾休說：「土星環目前似乎正處於生命中期，我們人類何其有幸，剛好能夠看到土星環最美麗的時代。或者說，除土星以外，木星、天王星和海王星也曾有過巨型光環的時代，如今留下的只是殘存的部分。」

Saturn's Rings Are Disappearing

這項新的研究依據於2011年從夏威夷天文台群所收集地面的觀測結果，這種觀測是紅外線波段下捕捉氫氣光譜，一般認為光環是由水冰與構成的，因此會透露氫的光譜，他們所調查的是超重氫「氚」H3的 正離子發出紅外線。

結果發現，破壞光環的並不是土星的引力，而是土星的磁場。原來光環裡的粒子會受到來自太陽的紫外線，或遭到微流星的轟擊，就可能產生的帶電性，當這種情況發生時，粒子就會感受到土星磁場的拉力，開始順個磁場向土星內部接近。在環的某些部分，一旦出現帶電性，這些微小顆粒的引力的平衡就會被破壞，開始沿著土星磁場線引入高層大氣。

天文學家估計，土星環平均每秒喪失420至2800公斤的微粒，這個速度加上土星環的當前質量，科學家計算，土星環大約剩下1~ 3億年的壽命。

(中時電子報)

文章來源：Saturn's Rings Are Beautiful, But They Won't Last

文章來源：Saturn is Losing its Rings, Fast. They Could be Gone Within 100 Million Years

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