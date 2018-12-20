且看且珍惜!土星環將在1億年後消失

2018年12月20日 23:28 中時電子報 江飛宇

土星有著壯觀的光環，被稱為「太陽系最神奇的存在」不過美麗的事物都是短暫的，土星環在未來將會消失。

太空網(Space.com)報導，美國航太總署NASA最新的研究報導認為，土星環會逐漸落入土星裡，在一億年後，內側的土星環就會完全不存， 3億年後，外層的土星環也會變得太細碎而暗淡。

航太總署高達德太空中心的太空物理學家詹姆斯．歐多諾休(James O’Donoghue)解釋，天文學家長久以來一直懷疑土星環會不會像是降雨一樣落進土星雨(稱為「環雨」)，他們結合早期的研究，加上卡西尼號(Cassini)的觀測數據後發現，環雨確實存在，而且頻率相當的快，這意味著令人驚嘆的土星環結構可能在1億年內消失。

We’re seeing #Saturn’s rings at just the right time. Scientists estimate that this spectacular phenomenon is no more than 100 million years old—a short time during the life of the solar system—and the rings won’t last forever. Learn more: https://t.co/KWDIKAbwmm pic.twitter.com/upQ9ZlV1wY — NASA Solar System (@NASASolarSystem) 2018年12月17日

歐多諾休說：「土星環目前似乎正處於生命中期，我們人類何其有幸，剛好能夠看到土星環最美麗的時代。或者說，除土星以外，木星、天王星和海王星也曾有過巨型光環的時代，如今留下的只是殘存的部分。」

Saturn's Rings Are Disappearing

這項新的研究依據於2011年從夏威夷天文台群所收集地面的觀測結果，這種觀測是紅外線波段下捕捉氫氣光譜，一般認為光環是由水冰與構成的，因此會透露氫的光譜，他們所調查的是超重氫「氚」H3的 正離子發出紅外線。

結果發現，破壞光環的並不是土星的引力，而是土星的磁場。原來光環裡的粒子會受到來自太陽的紫外線，或遭到微流星的轟擊，就可能產生的帶電性，當這種情況發生時，粒子就會感受到土星磁場的拉力，開始順個磁場向土星內部接近。在環的某些部分，一旦出現帶電性，這些微小顆粒的引力的平衡就會被破壞，開始沿著土星磁場線引入高層大氣。

天文學家估計，土星環平均每秒喪失420至2800公斤的微粒，這個速度加上土星環的當前質量，科學家計算，土星環大約剩下1~ 3億年的壽命。

(中時電子報)