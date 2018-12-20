ALAN WALKER擔任大使！攜手乃木坂46、畢書盡、八三夭嗨爆KKBOX

2018年12月20日 23:24 中時 尤嬿妮

第14屆KKBOX 風雲榜明年1月在小巨蛋舉行。（KKBOX提供）

第14屆KKBOX 風雲榜明年1月在小巨蛋舉行。（KKBOX提供）

第14屆KKBOX 風雲榜明年1月在小巨蛋舉行。（KKBOX提供）

第14屆KKBOX風雲榜將於明年1月26日在台北小巨蛋舉辦！開唱卡司第二彈震撼公開，繼首波卡司宣布 SUPER JUNIOR 將攻蛋成首個非華語風雲歌手引起台灣老婆暴動，今（20日）再度宣布將電音才子 ALAN WALKER 擔任「風雲大使」震撼樂迷耳朵，Bii畢書盡、日本國民女團乃木坂46及甫攻蛋成功的八三夭樂團也將擔任表演嘉賓，聯手帶來最精彩的跨界演出。

本屆 KKBOX 風雲榜頒獎典禮再宣布全球最紅DJ、挪威電音鬼才 ALAN WALKER 將跨海來台出任風雲大使！堪稱西洋樂壇的「覆面系天才DJ」，在 KKBOX 各大排行榜更是不敗經典，今年發行的〈Darkside〉拿下KKBOX「七冠王」，一舉挺進「西洋新歌日榜」、「西洋新歌週榜」、「西洋單曲日榜」、「西洋單曲週榜」、「西洋專輯週榜」、「電子單曲週榜」和「電子專輯週榜」，共七個榜冠軍，成績驚人。

除韓國天團、挪威電音才子，KKBOX 風雲榜也將邀請日本國民女團乃木坂46擔任演出嘉賓！乃木坂46在今年發行 3 張單曲皆突破百萬銷量，站穩日本女子天團地位，成員齋藤飛鳥更為主演日版《那些年，我們一起追的女孩》電影，來到平溪取景，可見超愛台灣！

(中時 )