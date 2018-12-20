大陸商務部：陸美雙方正積極推進磋商進展

2018年12月20日 23:31 中時 楊家鑫

陸美元首於12月初達成共識，暫停關稅戰3個月，以繼續進行貿易摩擦問題的協商談判。大陸商務部發言人高峰20日表示，陸美雙方工作層正在進行密集磋商，雙方均主動採取措施推進磋商進展，以更好落實兩國元首會晤達成的共識。

大陸新華社20日晚間報導指出，高峰表示，自中美元首會晤以來，雙方工作團隊保持了十分密切的溝通，已經就磋商的議題和安排進行了詳細討論。雙方將根據磋商進展需要，隨時安排包括會面、通話在內的磋商活動，推動落實元首會晤共識。

報導稱，中美19日舉行了經貿問題副部級通話，就雙方關心的問題進行了溝通。高峰指出，在通話中，雙方就符合雙方利益、有共同需求的貿易平衡、保護智慧財產權等議題進行了認真討論，並就近期磋商安排交換了意見。

他說，「雙方磋商的目標是妥善解決經貿摩擦問題。」到目前為止，雙方都主動採取了措施，釋放了積極信號，這是磋商順利推進的重要條件。

高峰表示，相信只要雙方照顧彼此關切，共同努力，相向而行，就能夠落實好元首會晤所達成的共識。

高峰還強調說，中美兩個大國在經貿領域的共同利益遠大於分歧，經貿合作在中美關係中的壓艙石作用不會改變，中美經貿關係互利共贏的本質不會改變。

資料顯示，2017年，中美兩國貨物貿易額超過5800億美元，服務貿易額超過1200億美元，雙向投資累計超過2300億美元。

高峰說，今年以來，即便中美之間出現了經貿摩擦，但雙邊經貿合作的需求和潛力仍然是十分巨大的，越來越多的人認識到，中美經貿關係應當儘快回到正軌，其壓艙石作用不但不應該減弱，還應該增強。

(中時 )