許書豪被拱「愛情動作片」 羞喊讓專業的來就好

許書豪日前拍新曲〈就讓它漸漸死吧〉MV。（上行娛樂提供）

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許書豪日前拍新曲〈就讓它漸漸死吧〉MV。（上行娛樂提供）

許書豪近日推出新單曲〈就讓它漸漸死吧〉，MV男女主角除了有甜蜜戀愛情節外，2人還在大吵一架後上演激烈床戲。為了完美呈現這首歌的愛恨糾結，導演小忍特地找來2名專業演員詮釋一對情侶，女主角透露：「一天內體驗了愛情的酸甜苦辣，真的讓我的心情上上下下，尤其是床戲的部分很像動作片，男主角身材太好了！」男主角聽到後笑說：「我們2個認識很久了，所以拍親熱戲的時候其實很有趣，像是武打片，邊打邊親。」

問到為什麼沒有親自擔綱MV男主角？許書豪笑說：「演戲就讓專業的來做，我負責唱歌就好。」雖不是男主角，但導演仍有安排許書豪帥氣演唱的橋段，其中一幕站在火海中深情唱歌的畫面讓他印象深刻，「我原本以為會用後製特效，沒想到是真的火，但因為有專業人員在旁邊，所以完全不會擔心，只覺得好熱～」除此之外，許書豪也對男女主角的演技豎起大拇指，笑讚：「真的演得很好！」

許書豪還加碼爆料，大學時代有一次參加彈唱比賽，沒想到上台表演時大破音，當下覺得糗到不行；還有一次在心儀的女生面前不慎跌倒，讓他至今回想起來還是無法釋懷，苦笑地說：「這2件事真的是我的黑歷史，也是想『就讓它漸漸死吧』回憶。」

(中時 )

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