邊吃邊哭惡性循環！歌壇新人為出道狂減17公斤

Karencici今辦發片記者會。（華研國際提供）

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Karencici今辦發片記者會。（華研國際提供）

新人Karencici林愷倫19日舉辦《SHA YAN》發片記者會，她一上台立即熱力四射地演唱首波主打歌〈傻眼了〉，舞蹈既有架勢還十分搞怪；她16歲一個人從美國回到台灣受訓，過程中Karencici因為年紀小、嬰兒肥嚴重，加上受訓時的壓力與對未來的徬徨，使她忍不住靠吃東西舒壓，不知不覺體重就飆到了65公斤。

經紀人因此要求她每天到公司當面量體重，這也讓她自信心更加受創，結果繼續以吃洩憤，踏上可怕的惡性循環Karencici回憶起這段過往說：「那時候就每天回家偷偷的哭，可是又邊哭邊吃冰淇淋、垃圾食物，吃完再繼續哭，現在想想好搞笑！」為了能順利出道，Karencici下定決心認真減肥，透過嚴格的飲食控制以及規律的有氧運動和重量訓練，憑藉自身的毅力只花了一年左右的時間，從65公斤減到了48公斤，狂減17公斤。

Karencici從14歲就開始自學寫歌，來台灣接受培訓期間共創作了四百餘首歌曲，對於這樣豐沛的創作力，Karencici可愛地自嘲說：「我就是比較沒事做，白天也寫、半夜睡不著覺也寫，天天都在寫歌啦！」她曾幫田馥甄寫「無題」，近日創作的曲子又被蔡依林收錄在最新專輯中，她表示還不知道新歌歌名，「當下知道被蔡依林收入到專輯中，覺得很開心又很不可思議，又賣歌給另一位天后了」。

(中時 )

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