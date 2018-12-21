俄派轟炸機訪委國 普丁要在美後院設軍事基地

2018年12月21日 00:05 中時電子報 盧伯華

俄羅斯圖-160戰略轟炸機訪問委內瑞拉進行聯合戰略飛行

由俄國防部派遣的兩架圖-160戰略轟炸機飛抵委內瑞拉，委方還在機場舉行歡迎儀式，這一事件引起美方高度關注。不數日就有俄媒爆料，兩架圖-160只不過是「序曲」，俄羅斯的真正目的或是要在美國「後院」──也就是中南美洲建立軍事基地。

據《人民網》報導，由於美國此前宣佈要退出《中導條約》(INF Treaty)，俄羅斯方面似乎也正在尋求回應。報導引述《今日俄羅斯》(RT)網站援引俄羅斯外交消息人士的話說，莫斯科正在將目光集中在委內瑞拉沿海的戰略空軍基地，而前段時間俄方派出兩架圖-160飛抵委內瑞拉或許僅僅是個前奏。

消息人士透露，俄方正在尋求在委內瑞拉加勒比海域的島嶼上建立一個半永久性的空軍基地，為其在美國「後院」的長期軍事存在做準備。基地的選址或在距離委內瑞拉首都卡拉卡斯月160公里處的奧奇拉島(Orchila Island)，這座島上目前建有一個機場和委內瑞拉的海軍基地。

報導指出，俄羅斯軍隊早在10年前就已參觀過該地。當時委內瑞拉領導人提出過希望俄羅斯在委建立空軍基地，但被俄方拒絕。

目前美俄兩國關係正處於冷戰結束以來最低點，美國前段時間宣佈要退出《中導條約》，引起俄羅斯的強烈反應，俄方稱如果美國要在歐洲部署威脅俄羅斯安全的導彈，俄方也將採取相應措施。

今年11月因刻赤海峽事件，美國總統川普還取消了同俄羅斯總統普丁原定於在G20峰會期間的會晤，兩國關係目前仍處在緊張的氛圍中。

(中時電子報)