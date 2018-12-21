賴清德拋總辭震撼彈 民進黨選後第一道卡關難題

2018年12月21日 00:01 中時電子報 邱怡萱 、財訊雙週刊文/江上雲 編輯/、財訊雙週刊文/江上雲

在黨主席人選還懸而未決之際，賴清德拋出內閣總辭的震撼彈，讓民進黨在選後的黨政人事布局更加複雜化，未來如何端出新面孔，贏回民心？這一局至關重要。

行政院院長賴清德在民進黨敗選後向蔡英文總統請辭，雖獲慰留，但他於12月7日公開宣示「時間到了就會離開，率內閣總辭」，「只有我離開，總統才有可能大破大立。」賴的一席話，讓黨魁人選未決的民進黨，又再加上閣揆人選難題，黨魁與閣揆揪在一起，成為民進黨選後第一道卡關的難題。

賴清德何時請辭？等總預算案通過，或者立法院會期結束，都是合理的想像。但弔詭的是新潮流的態度，同是新系的賴清德，飽受新潮流不斷逼退，新系是為了保護賴清德，還是派系考量？都有不同解讀。

賴清德被新系逼退？

非新系陳其邁跳出來送暖

值得玩味的是，新系希望賴清德早日辭院長，並推前閣揆蘇貞昌接院長；反而是非新系的陳其邁發言挺賴清德。陳其邁接受訪問指出，民進黨到目前為止，只有賴清德有概念，檢討敗選原因，知道問題在哪裡，就是同理心，「我們就輸在這裡」，頗有慰留賴清德的意味。

民進黨敗選，黨內要求世代交替，卻推甫敗選新北市長的蘇貞昌回鍋擔任行政院長，雖然蘇貞昌的能力與選舉過程的努力都備受肯定﹔但民進黨大敗之後，大家關注就是人事的布局，選民不會給民進黨太久的時間。而民進黨內新潮流系傾向推文化部部長鄭麗君選黨魁、蘇貞昌接閣揆，還要看黨員與民眾埋不埋單？

在黨主席部分，第一個曝光的立法院蘇嘉全院長似乎已胎死腹中。原本辭院長，投入黨主席的改選，無論院長的高度，或勇於承擔的勇氣都屬合理的政治安排，但他還沒有華麗登場，立刻被輿論「秒殺」。事實上，早在2005年王金平擔任立院院長時，就曾投入國民黨黨主席的選舉，輿論對同為國會議長的王金平與蘇嘉全選黨主席似乎有雙重標準；但或許可以說，王金平向來未強調國會議長中立的問題，而蘇嘉全自己當初在上任時就宣示要中立化。

國會議長、副議長中立化是民進黨上台之後的重要宣示，但媒體對於議長與副議長中立化的標準也不一，立院副院長蔡其昌，擔任林佳龍市長競選主委，甚至經常接受媒體訪問，對民進黨內的政治指指點點，還公開推薦鄭麗君參選民進黨黨主席。

鄭文燦有實力沒意願

點名鄭麗君最適任黨揆

蘇嘉全的黨主席之路，還沒出門就陣亡，當前剩下連任的縣市長成為最大諸侯，以桃園市長鄭文燦最有實力，但鄭文燦除了堅持不選黨主席以外，甚至連代理黨主席也拒絕。鄭文燦接受節目專訪，也極力推薦鄭麗君出馬競選黨主席。新潮流系推薦代理人鄭麗君角逐黨揆，鄭麗君形象清新，與社運界關係良好，確實可以讓民進黨耳目一新。但過去，在區域立委或台北市長，黨內屢屢點名鄭麗君參選，都被拒絕，這回鄭麗君是否點頭，馬上就會揭曉。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)