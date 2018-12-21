律師說法》竹科男初見網交美少女就愛愛 成一輩子的夢魘

2018年12月21日 00:03 中時電子報 張國欽 文／天秤座法律網 編輯／

在竹科某製造業擔任工程師的江姓男子於26日晚間他上網與一名自稱「心碎的感覺」少女，兩人透過網路即時通聊天，對方說她未滿17歲，剛與男友分手，心情很不好，想找他出來喝酒聊天。

雙方才認識不到2小時，江某就與16歲的陳姓少女約在國軍新竹醫院前見面，江某看見清秀的少女驚為天人，隨即以重型機車載她到附近汽車旅館開房間，並發生關係。

少女趁江某洗澡的時候，聲稱要外出買東西吃，實際上卻是跑到樓下打開車庫，「迎接」3名同夥入內，其中一人以三字經辱罵江某，指控他性侵少女，還揮拳重擊江頭部；另名男子則拿鑰匙騎走他的重型機車，並且揚言，若江某不拿出10萬元遮羞費，後果將不堪設想。

法律評析

本案係一般俗稱之「仙人跳」，同時涉及少年性交易、詐欺罪、誹謗罪、恐嚇罪、傷害罪、強盜罪等多項罪嫌。

該名少女係為17歲未成年少女，其行為兒童及少年性交易防治條例之保護，該名少女與江姓男子性交為性交之行為，同時夥同友人以強暴、脅迫等方式逼迫其交付金錢作為遮羞費，同時觸犯多項刑責，依本條例第十九條第二項之規定，與他人從事性交易或有從事性交易之虞者，如另犯其他之罪，應依第十六條至第十八條之規定裁定後，在依少年事件處理法移送至少年法庭處理。

此外，另三名同夥男性，除依§339依詐欺罪移送法辦之外，以三字經辱罵、並指控江姓男子性侵少女，可能構成刑法誹謗罪；而重擊男子頭部之行為，則構成刑法傷害罪；另外，財產部分，同夥男性友人強行騎走江姓男子機車並揚言要求江男交付10萬元價金，已經構成刑法§325搶奪罪及§346恐嚇取財罪，分別皆可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科1000元以下罰金。

同時，若三名男子係以引誘、留容、協助、或以詐術或其他方式，使未滿十八歲之人為性交易者，依兒童及少年性交易防治條例§23之規定，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣三百元以下罰金。如該少女係受三名男子以強暴、脅迫、恐嚇、監控、藥劑、催眠術或其他違反本人意願之方法，依該條例§24第一項之規定，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣七百萬元以下罰金；如意圖以營利為目的犯上述之罪行，加重其刑。

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(中時電子報)