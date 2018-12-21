SBL》賈西亞返台跳槽富邦 基斯去留仍未定案

賈西亞上季在台銀的上、下半季表現判若兩人。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

目前4勝7敗、排名倒數第2的富邦勇士，本周再傳洋將異動，上周爆發忘帶球衣風波的基斯，登錄位置改由上季效力台銀的賈西亞取代，也讓富邦再次呈現「三洋將」狀態，究竟誰能留下？將依富邦本周出戰台啤、台銀戰況決定。

「賈西亞上季後半段出現的足底肌膜炎傷勢，在我們帶去醫院檢查過後，確定應該沒有大礙，所以才決定用他取代基斯，」早已嗆聲本周看不到基斯上場的富邦總教練許晉哲表示，「基斯的去留，將看賈西亞本周打完後狀況而定。」

賈西亞上季場均23分、13.7籃板及2.5助攻，原本上半季表現出色，一度謠傳可當「新台灣人」戴維斯的替補歸化人選，卻在下半季腳傷纏身，加上台銀「兩老」陳順詳、張博勝先後因傷報銷，造就台銀下半季只拿1勝14敗結局。

更讓富邦需要擔憂的是，賈西亞上季曾爆發怒衝達欣球員休息室，想找達欣總教練范耿祥「算帳」風波，甚至還在桃園巨蛋賽後嗆聲媒體亂寫他將被開除，種種的脫序行為，都讓他成為「不定時炸彈」，這次換來富邦不知何時炸開！

最近每周都有至少兩隊換新洋將的SBL，本周除了賈西亞加盟富邦，季初效力台銀，場均可拿19.7分、5籃板及2.2助攻的伍茲，也因貝斯涉入吸大麻案慘遭開除，緊急返台加入金酒；裕隆則是登錄道森取代上周表現欠佳的霍頓。

(中時電子報)

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