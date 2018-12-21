美海軍7大罩門 竟連F-35也在內

2018年12月21日 02:30 中時電子報 楊幼蘭

飛彈驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain）2017年8月與油輪相撞

美國海軍不斷要求採購更多軍艦和艦載機，可是國會稽核處（Government Accountability Office，GAO）質疑，他們連現有的軍備都顧不好，真的買了新裝備，那問題豈不是更大。

據《國家利益》（The National Interest）網報導，美國國會稽核處在新報告中指出，海軍面對沒完沒了的維修和人員配置挑戰，不斷想要致力重建備戰能力。然而，隨著海軍尋求將艦隊擴增25％，這些挑戰很可能變本加厲，而海軍面臨的負擔能力挑戰也更大。

近幾年來，國會稽核處反覆強調，美國海軍有7大問題至今仍未解決：

訓練

歷經2017年一連串令人難堪的撞船事件後，不禁令人憂心忡忡，生怕美國海軍已忘了基本的船舶操控技能。也因此，為了加強必要訓練，能免除的項目也變少了。儘管海軍展現決心，要確保官兵在部署前確實作好訓練，但起碼在幾年內，要徹底貫徹兩棲作戰訓練，還有較高級的集體訓練還是有困難。

美國洛杉磯級核動力攻擊潛艦「奧林匹亞號」(USS Olympia,SSN 717)

維修不及

在2012－2018年間，僅有30％維修如期完成。多數攻擊潛艦都有維修延誤的問題，而這是由公共船廠容納量不足，加上工人短缺所造成的。

海軍過勞

國會稽核處2017年歸納的結論是：美國海軍低估了操控軍艦需要的人手，以致人員不足並過勞。

美國海軍說，他們力求要讓派駐海外的水面艦人員至少能達編制員額的95％。但稽核結果卻發現，以駐日本的編制人員而言，當初的計算就有問題。經常有海軍人員反應，要完成一切必要的工作，又要獲得充分的睡眠，實在極具挑戰性。

編列預算不切實際

美國海軍想要將軍艦數量擴增25％，並打算除了要在2018－2048年間採購301艘新艦外，延長舊驅逐艦與潛艦的服役期。然而，無論是國會稽核處或國會預算處（Congressional Budget Office，CBO）都發現，海軍老是大大低估新艦交付的成本與時間。例如，他們預估2019會計年度列入要採購的新艦需要30年打造，並將花費6,310億美元（近20兆台幣）。

然而，據國會預算處估計，採購這些新艦需要花8,010億美元（近25兆台幣），其間的落差達27％。

F/A-18D「黃蜂」戰機曾是航母艦載機傳奇，但如今正面臨逐漸被淘汰的命運，圖為一架F/A-18D黃蜂戰機2011年7月2日降落美國「艾森豪號」（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母的畫面。（美國海軍）

飛機老舊

不只海軍，連海軍陸戰隊和空軍都有同樣的問題，那就是多款戰機老舊，缺乏備用零件，還有技工太少，以致能用的戰機不多。

駕駛奇缺

從2006 到2017年間，海軍陸戰隊戰機駕駛短缺從6％增為24％。儘管海軍拚命設法補人，但國會稽核處認為，實際的駕駛短缺問題比通報的更嚴重。

F-35戰機

海軍非解決F-35戰機缺乏備用零件的問題不可，以2017年為例，陸戰隊的F-35B戰機中，只有15％具備充分的執行任務能力。國會稽核處警告，海軍與陸戰隊必須打定主意，是否願意接受不如原本計畫可靠，也不如想像中好維修的戰機。

(中時電子報)