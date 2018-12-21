千歲團阿公阿嬤當超商一日店長：超商員工不簡單

2018年12月21日 03:15 中時 潘建志

屏基護理之家及日間照護中心長輩，到統一超商擔任「一日不老店長」，從接待、理貨到結帳，阿公阿嬤手忙腳亂但都非常開心。（潘建志攝）

為了讓長輩體驗不同人生，屏基護理之家及日間照護中心帶著長輩，到統一超商擔任「一日不老店長」，從接待、理貨到結帳，阿公阿嬤雖然有些手忙腳亂，但都「使命必達」，都感到新鮮有趣。最後大家拿到一日不老店長證書，都非常開心。

18名長輩合計年齡近1500歲，20日到統一超商廣正門市體驗一日不老店長，首先換上超商制服，長輩都變萌了。在店長指導下，長輩們學習接待客人、整理貨架上商品、補貨，在收銀台刷條碼結帳。

長輩們剛開始不熟悉，動作有些慢，不過很快就上手，喊「歡迎光臨」、「謝謝光臨」時也中氣十足。有客人進店裡後愣了一下，但接受長輩們的服務後，也直誇「很專業！」88歲的杏花奶奶個性內向但也努力達成任務，她說「超商員工不簡單，要會做很多事。」

屏東基督教醫院已和統一超商合作多年「把愛找回來」公益募款，也舉辦超過百場的「好鄰居健康教室」，今年更推動「失智友善社區」，透過不老店長活動鼓勵長輩與外界互動，共同打造高齡友善環境。

屏基表示，希望藉由此體驗活動，讓長輩們覺得自己「寶刀未老」，接觸人群與人互動也能提升應對自信、肯定自我價值、減緩心智退化速度。

(中時 )