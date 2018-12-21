名媛洗盡鉛華護生 胡云榛收容170隻流浪狗

2018年12月21日 08:43 中時 潘建志

胡云榛放棄安逸舒適的生活，在恆春成立護生園區，收容了170多隻流浪狗。（潘建志攝）

胡云榛在恆春成立護生園區，收容了170多隻流浪狗，一半以上是殘障狗，她還幫狗狗買輪椅等輔具。（潘建志攝）

曾是雍容華貴的名媛，如今洗盡鉛華成為救助流浪狗的菩薩！胡云榛曾經營餐廳、民宿多年，過著富足的生活，不過，愛動物的她10多年前投入流浪狗救援，散盡家財和一群朋友在恆春成立生命奇蹟護生協會，成為170多隻流浪狗的避護港。

胡云榛有生意頭腦，喜歡交朋友且善於交際，曾在多處開設餐廳及民宿，人脈廣闊生意極佳，生活富足又舒適。10多年她到墾丁南灣開民宿，發現當地許多流浪狗，開始投入救援工作，除了餵食外，也常帶受傷的狗就醫、結紮。

救狗救出名聲後，不少民眾發現流浪狗都會通知她，「事業」愈做愈大、花費愈來愈多，胡云榛只能變賣珠寶首飾、名表來籌錢；不過流浪狗數量愈來愈多，她因此成立協會募款支應，並思考建設狗園來收容。

這是條不歸路，是否要放棄安逸舒適的生活、付出這麼多，讓她心裡十分猶豫。她到廟裡求籤，觀音菩薩告訴她「過去繁華已散盡，未來要普度眾生」，她才下定決心，和一群志同道合的朋友，4年多前花了1000萬元，在恆春購地建設護生園區。

現園區內收容了170多隻狗，一半以上都是肢障、癱瘓、瞎聾的殘障狗，她還幫狗狗買輪椅等輔具，提升其生命品質。目前救援工作仍持續中，不過因園區空間有限，她不斷鼓勵並媒合認養，至今已成功讓600多隻狗出養。

為了讓狗狗有好歸宿，她會篩選認養人，審核是否有愛心、家庭狀況如何，甚至親自將狗送到認養人家中確認。1名台北認養人最讓她感動，收養1隻下半身癱瘓的狗，也是園區唯一1隻被認養的癱瘓狗，她說要養癱瘓狗必須有更多倍的愛心和耐心，很不簡單。

(中時 )