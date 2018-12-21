綠舞全新一季打造忍者之森，武術修行大公開，日本忍者經典再現

2018年12月21日 03:15 工商 張佩芬

忍者飛猿之術。圖：綠舞提供

忍者攀登之術。圖：綠舞提供

小學員可以領到忍者結業證書。圖：綠舞提供

在日本動漫及電影中出現頻繁的忍者角色如今依然火紅，甚至有不少人為了真正體驗忍者修行，慕名而到日本甲賀、伊賀地方（現為滋賀縣東南部、三重縣西部），好有機會穿上一身道地忍者服，並學習忍術，進而成為專業忍者，如今就無須千里迢迢遠赴日本，於綠舞國際觀光飯店即可體驗到最完整的忍者訓練營。

即日起至明年三月底，宜蘭五結鄉綠舞的住客，若是帶著小朋友一同來綠舞度假，每週一、三、五、日，就可面費為家裡的小寶貝報名最永生難忘的忍者小學堂！

為全台灣唯一擁有日式主題園區的綠舞國際觀光飯店，不僅僅致力於打造充滿道地日式風格之氛圍，更用心提供給顧客最難忘且多樣化的享受，因此除了原本廣受歡迎的日式浴衣、抹茶體驗、手創DIY等活動，今年年底更壓軸推出「忍者體驗營」，讓曾經幻想過自己能成為忍者的大小朋友們，如今於綠舞得以圓夢！

忍者實際分為上、中、下忍三種，上忍負責統領工作，中忍為靈魂頭目，下忍則是與敵軍交手時的接觸人員，學員們在體驗營中皆有機會升任，此外，更貼心地為小忍者們準備棒手裡劍、苦無、忍刀、鉤繩等道具，使學習過程中更逼真有趣。於綠舞展演廳修行完後，就能前往忍者之森來場實地演練！

挑戰內容包含入侵之術、攀登之術、見敵之術、飛猿之術、投擲之術及迷蹤步之術等技能，讓參加的大小朋友們身歷其境且樂在其中。修行結束後，飯店也會頒發給小學員們人手一張忍者結業證書，以示鼓勵。

綠舞為了在全新一季給住客們獨一無二的享受，於明年三月底前入住即能免費體驗忍者修行，若是單純想參與忍者體驗們的貴賓，也歡迎活動當日14:00前於綠舞美術館報名，6歲(含)以上即可參與，若有12歲以下的孩童，必須由家長陪同。即日起，讓您的春節假期更豐富有趣，難得的忍者體驗，值得大小貴賓一同參與。

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