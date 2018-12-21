沈富雄爆：兩個可能 讓蔡英文不選2020

2018年12月21日 01:58 中時電子報 黃麗蓉

親綠的新台灣國策智庫總統大選民調顯示，2020民進黨若由蔡英文總統出戰，民調僅17.2%，台北市長柯文哲為41.4%、國民黨朱立倫32.5%。民進黨若換成賴清德出馬，可拿到34.4%，柯文哲是43.5%、國民黨吳敦義則僅11.9%。前民進黨立委沈富雄直指，小英若不選2020，有兩個可能，就是她民調掉到15%以下，另外就是，民進黨人都要賴清德出來選。

資深媒體人黃暐瀚在政論節目《新聞深喉嚨》指出，賴清德2020若出戰，明明會輸的局，他這個「將軍」還是帶隊前往，那他就有戰功，不用等到2024年，從蔡英文2020年5月20日卸任那一天開始，民進黨真正的共主和領袖就會是賴清德。但若他未出戰，2024賴是否還是民進黨總統候選人，黃暐瀚保持完全懷疑的態度。

沈富雄則點出，賴清德2020出來唯一的可能是，小英民調掉到15%或14%，當掉到超過那個基準，民進黨人就不安了。沈富雄表示，他是第一個講2020的民進黨總統參選人不姓蔡，雖他已撤回此說法，但他仍認為這種講法還是有一點道理，就是當小英民調掉到15%以下時，自己感到不安，覺得說太累了，況且被大家嫌棄到不行，「老娘不幹了！」這是第一個可能。第2個可能就是，賴清德把這個擔子扛下來，這可能性不大，就是民進黨眾人要他出來，「微斯人，吾誰與歸」。

(中時電子報)