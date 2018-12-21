愛心主播領養受虐哈士奇 期許牠成為「治療犬」

2018年12月21日 08:54 中時 葉書宏

公共電視主播朱鳳治今年7月領養受虐哈士奇，期許牠未來成為「治療犬」，陪伴更多人。（葉書宏翻攝）

公共電視主播朱鳳治今年7月領養受虐哈士奇，期許牠未來成為「治療犬」，陪伴更多人。（葉書宏翻攝）

公共電視主播朱鳳治今年7月透過網路發現新北市三峽區一隻長期營養不良的受虐哈士奇，由於本身愛狗緣故，透過中途之家幫忙將牠領養回家，5個月過去瘦弱的哈士奇已恢復昔日好動、健康模樣，未來朱鳳治希望可以將牠訓練成治療犬，陪伴更多人。

據悉，哈士奇長期營養不良，年僅1歲多但卻相當瘦弱，還曾經懷孕過，長期被原飼主忽視，綁在新北市三峽區某山區，中途之家將牠營救回來後，開始尋覓新飼主，朱鳳治發現訊息後主動與中途之家聯繫，經由2次訪談後，順利成為牠的新主人，取名為「阿盧」。

朱鳳治說，哈士奇還小時相當可愛，但長大後因為活動力旺盛，常被飼主稱為「拆家大隊長」，因此棄養率並不低；第一天將阿盧帶回家後，才出門上班返家，就發現家中的電扇、家具倒得亂七八糟，她開始帶哈士奇去上課、天天陪伴牠。

朱鳳治說，每隻狗都有不同的個性，阿盧相當親近人，開始帶阿盧去上協會的治療犬課程，期許牠未來可以成為一隻優秀的治療犬，在協會安排的時間內可以多陪伴長者、有需要的民眾。

朱鳳治表示，有民眾因為幼犬可愛模樣而心動，但飼養寵物並非一朝一夕，希望將「零棄養」的種苗可以在民眾心裡萌芽茁壯，養牠愛牠就要照顧牠一輩子、就要不離不棄。

另外，不少縣市政府都有成立動物之家或相關平台，許多毛小孩還在尋找一個溫暖的家，大家一起幫牠們找幸福。

(中時 )