自主學習新典範 學習共同體8字箴言翻轉教學

2018年12月21日 03:15 中時 葉書宏

新北市教育局20日在中和區漳和國中舉辦「學習共同體年度市級公開課暨國際研討會」。（葉書宏翻攝）

新北市教育局20日在中和區漳和國中舉辦「學習共同體年度市級公開課暨國際研討會」，邀請國際知名課程教學權威教授佐藤學發表專題演講重新定義學習。現場匯集超過200位的教師，一起參與整日的公開授課與專題演講，共同為提升教與學的成效而認真地發問與做筆記，老師們努力為提升學生學習品質而投入的身影著實令人感動。

共有6位漳和國中的熱血教師打開教室大門，開放採用學習共同體教學方式的課堂，讓在場200多位老師分組進入班級當中觀課，可以親臨現場直擊在每一間寧靜而有品質的教室，老師與學生之間、學生彼此之間，是如何學習與互動，共同挑戰高層次思考的問題的教與學。大家眼中所見的國中教學現場，老師不須要用麥克風高分貝喊話教學，學生臉上展露的是自信的神采與專注的眼神注，以及同儕之間溫柔的協助與互動--漳和國中的教室風景是這樣的美麗!

教育局副局長蔣偉民指出，新北市自101學年開始動學習共同體的翻轉教學，從「理念倡導」到106學年的「典範分享」，107學年度更以「對接新課綱」為推動重點。目前這個學年共有738個學習共同體基地班，累計在本市已經超過百間的學校，共同實踐學教翻轉的有效教與學歷程。

蔣偉民特別感謝佐藤學教授蒞臨新北指導，並感謝漳和國中數學領域林婉儀老師、簡嘉慧老師、邱偟烈老師、生物領域葉修齊老師、歷史領域張素惠老師及美術領域黃淮麟老師，願意慷慨熱情地分享課堂教學，讓前來學習的老師們可以將方法帶回學校，落實為教學現場進行共同備課、觀課與議課的實踐，師生共同成就最豐富的學習與成長。

佐藤學贈予現場老師8字箴言:「尊嚴、互惠、信賴、偕同」。期許老師們透過8字箴言的實踐，創造對話式深度學習情境，透過有效的提問及引導策略，讓學生不再是教室內的客人。

佐藤學更提出學校應幫助學生成為學習的主人，透過老師引導學生與同儕對話，同時進行自我的對話，在對話式的深度學習中轉換知識與善用知識。學習共同體的改革，重新定義學校為學生相互學習與成長的場域，是教師參與協力學校改革，互相成長的場域。專注學習的孩子，是最幸福的孩子；也唯有持續學習的教師，才能享受身為教師的幸福！

(中時 )