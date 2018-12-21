自主學習新典範 學習共同體8字箴言翻轉教學

新北市教育局20日在中和區漳和國中舉辦「學習共同體年度市級公開課暨國際研討會」。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市教育局20日在中和區漳和國中舉辦「學習共同體年度市級公開課暨國際研討會」。（葉書宏翻攝）

新北市教育局20日在中和區漳和國中舉辦「學習共同體年度市級公開課暨國際研討會」，邀請國際知名課程教學權威教授佐藤學發表專題演講重新定義學習。現場匯集超過200位的教師，一起參與整日的公開授課與專題演講，共同為提升教與學的成效而認真地發問與做筆記，老師們努力為提升學生學習品質而投入的身影著實令人感動。

共有6位漳和國中的熱血教師打開教室大門，開放採用學習共同體教學方式的課堂，讓在場200多位老師分組進入班級當中觀課，可以親臨現場直擊在每一間寧靜而有品質的教室，老師與學生之間、學生彼此之間，是如何學習與互動，共同挑戰高層次思考的問題的教與學。大家眼中所見的國中教學現場，老師不須要用麥克風高分貝喊話教學，學生臉上展露的是自信的神采與專注的眼神注，以及同儕之間溫柔的協助與互動--漳和國中的教室風景是這樣的美麗!

教育局副局長蔣偉民指出，新北市自101學年開始動學習共同體的翻轉教學，從「理念倡導」到106學年的「典範分享」，107學年度更以「對接新課綱」為推動重點。目前這個學年共有738個學習共同體基地班，累計在本市已經超過百間的學校，共同實踐學教翻轉的有效教與學歷程。

蔣偉民特別感謝佐藤學教授蒞臨新北指導，並感謝漳和國中數學領域林婉儀老師、簡嘉慧老師、邱偟烈老師、生物領域葉修齊老師、歷史領域張素惠老師及美術領域黃淮麟老師，願意慷慨熱情地分享課堂教學，讓前來學習的老師們可以將方法帶回學校，落實為教學現場進行共同備課、觀課與議課的實踐，師生共同成就最豐富的學習與成長。

佐藤學贈予現場老師8字箴言:「尊嚴、互惠、信賴、偕同」。期許老師們透過8字箴言的實踐，創造對話式深度學習情境，透過有效的提問及引導策略，讓學生不再是教室內的客人。

佐藤學更提出學校應幫助學生成為學習的主人，透過老師引導學生與同儕對話，同時進行自我的對話，在對話式的深度學習中轉換知識與善用知識。學習共同體的改革，重新定義學校為學生相互學習與成長的場域，是教師參與協力學校改革，互相成長的場域。專注學習的孩子，是最幸福的孩子；也唯有持續學習的教師，才能享受身為教師的幸福！

(中時 )

國泰航空和國泰港龍聲明航空膳食… 溫差大如洗三溫暖！30度高溫熱到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。