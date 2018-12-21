馬英九揭秘：「9月政爭」後和王金平握手 是她促成

2018年12月21日 04:28 中時電子報 黃麗蓉

2013年，馬英九總統在國慶大典中與王金平共握手5次，第1次在馬英九致詞後。（本報資料照片）

馬英九20日發表《八年執政回憶錄》新書，爆料2013年「9月政爭」後，他和前立法院長王金平首次握手，是妻子周美青促成的。

馬英九新書提到2013年「9月風暴」，也就是外界所稱的「馬王政爭」。他表示，周美青從未介入此事，也從沒跟他說對此事的想法，但同年10月10日雙十慶典那天，她卻巧妙、主動把「第一夫人」的角色發揮到極致。

據香港媒體《中評網》報導，馬英九在新書指出，2013年9月8日下午他親上火線舉行記者會，以強烈語氣質疑王金平「這不是關說，什麼才是關說？」這一天就是「9月風暴」最關鍵的分水嶺，柯建銘與部分媒體開始以「政爭」定調此事，他所為也被視為「砍王」，之後司法關說案被扭曲為政治鬥爭，捲起的政治效應如同海嘯，迄今仍未平復。

馬英九說，2013年10月10日雙十慶典大會，他和王金平終於碰面，而且是「9月風暴」以來首次握手，「第一夫人」周美青扮演重要角色，她主動和王金平聊了起來，有說有笑，因此帶動他和王隔著周美青交談，兩人一起戴上草帽自然互動，也成為大會上最搶鏡的焦點。

(中時電子報)