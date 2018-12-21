克羅埃西亞美味度耶誕！酸豆醬烤雞肉串、太陽蛋披薩佐啤酒

2018年12月21日 05:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！再過幾天，就要告別2018年了！計畫好到哪度耶誕和跨年呢？來台北東區精釀啤酒餐廳度過異國風佳節吧！美味饗宴配上暢快啤酒，大口乾杯好不樂活！「斯拉夫尼亞披薩」加上耀眼太陽蛋辛辣又開胃；當酸豆醬配上火烤雞肉串，酸鹹滋味讓人一口接一口！

克羅埃西亞曾國家地理雜誌評選為「最值得前往國家第一名」，圖為當地「杜布羅夫尼克」美景。（達志影像／shutterstock提供）

2018年世足賽驚奇不斷，克羅埃西亞的「格子軍團」以小蝦米力抗大鯨魚，隊長莫德里奇更獲得本屆金球獎，讓這個人口僅有420萬的國家受到國際矚目。世足賽前或許沒那麼多人知曉它，然克羅埃西亞曾國家地理雜誌評選為「最值得前往國家第一名」，也是歐美人的渡假天堂！四季分明的十六湖國家公園、亞得里亞海沿岸的島嶼宛如珍珠、更遑論美麗古城及特色美味料理！

鮮嫩多汁不乾柴的「達爾馬提亞風烤牛肉」。

想品嚐克羅埃西亞料理嗎？走一趟東區的ABV地中海餐酒館營就對了！為迎接耶誕和跨年，ABV推出以克羅埃西亞延伸的14道新菜色！鮮嫩多汁不乾柴的「達爾馬提亞風烤牛肉」在牛肉上挖出一個一個小洞之後，塞入胡蘿蔔及培根，並以乾梅、洋蔥、歐芹、荳蔻、培根一起燉煮。火烤牛肉再以燉湯濃縮出來的醬汁呈現出這道亞得里亞海東岸的牛肉料理。

斯拉夫尼亞披薩上中間一個「太陽蛋」閃耀繽紛！（ABV提供）

披薩上中間一個「太陽蛋」閃耀繽紛！克羅埃西亞料理受義大利菜的影響頗深，因此在這可輕鬆享受到水準頗高的披薩。這道斯拉夫尼亞披薩便是克羅埃西亞當地頗受歡迎的披薩口味，常用的配料包含辣椒、煎蛋、臘腸、火腿與絞肉，淡淡辣味清爽又薄脆！

「克羅埃西亞式燉肋排」加入歐式香腸、蔬菜和各式香料燉煮，肉質軟嫩。（ABV提供）

經典的「克羅埃西亞式燉肋排」原是一道只在戶外烹調的料理，近年才開始有當地餐廳把這道菜拿入廚房製作，搭上樂活風潮。ABV選用上好的豬肋排，加入歐式香腸、蔬菜和各式香料燉煮，肉質軟嫩，風味上富有層次！

火烤雞肉串佐達爾馬提亞酸豆醬。（ABV提供）

微甜、重鹹且富有風味的灰綠小球般的「酸豆」在地中海料理可是一門顯學！「火烤雞肉串佐達爾馬提亞酸豆醬」使用當地一款奶油與酸豆製成的醬來烤雞或搭配享用。ABV這次特別改版，香嫩多汁的雞肉串搭配青紅辣椒與酸豆醬呈現出讓人欲罷不能的風味。

特色料理搭配「克羅埃西亞啤酒」開胃又涼快！

克羅埃西亞料理就和他們的美景、足球一樣精彩！ABV還推出海鮮豐富的「波德燉魚湯」、紅通繽紛的「克羅埃西亞鮮蝦鍋」、混和新鮮柳橙的「摩洛哥香橙核桃沙拉」、如提拉米蘇層次豐富的「布丁蛋糕」等！特色料理搭配克羅埃西亞啤酒開胃又涼快！告別2018，迎向2019，相揪好友來趟異國美食，用舌尖品味克羅埃西亞，品嚐世界遺產的美味！

克羅埃西亞式烤淡菜。

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(中時電子報)