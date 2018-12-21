耶誕節添溫馨！名人參與交換禮物！愛心助孩童

youtuber蔡阿嘎為孩子準備南丁格爾童話書與特製雪克杯。（三創提供）

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中時電子報
／整理報導

叮叮噹！下週就是耶誕節了！耶誕大餐、交換禮物都免不了！然一份巧思，都能讓耶誕節更溫馨！有科技商場業者舉辦首屆《三創聖誕禮物計畫》，目的在於啟發孩子成為未來理想中的大人，願意參與活動提供聖誕禮物的大人們，需根據孩子們心願，提供一件可以幫助或啟發孩子朝理想大人邁進的禮物，給予孩子靈感與鼓勵

位於八德商圈的三創生活園區特別邀請45位來自各地永齡希望小學的孩子們寫下許願卡片，卡片中孩子們描繪出自己未來想成為的大人或職業，首屆《三創聖誕禮物計畫》在一周內即成功認領完畢，熱情參與者有華研歌手藝人大元、文慧如、林愷倫、閻奕格、簡懿佳 ; 圖文作家我是馬克；Youtuber蔡阿嘎、台客劇場、知名主持人安娜李、三創8F華為專門店、7F奇樂多科技景品館以及常來三創逛街民眾和員工共同參與。透過《三創聖誕禮物計畫》，希望讓孩子們相信，只要保有想像力與堅持不放棄，成為未來理想中的大人沒有不可能。

《三創聖誕禮物計畫》更預計於12月23日聖誕節前夕邀請45位孩子前來三創參與禮物傳遞儀式，觀賞紀錄片「單車天使」，隨後參觀三創熱鬧溫馨的「耶誕奇幻光臨」檔期活動，以及在1F十二立方人氣超旺的「刀劍神域 立方幻境」展覽。《三創聖誕禮物計畫》禮物牆展覽，從即日起於三創1F展出至2019年1月3日，吸引眾多民眾駐足觀賞。

(中時電子報)

《三創聖誕禮物計畫》禮物牆展覽，從即日起於三創1F展出至2019年1月3日，吸引眾多民眾駐足觀賞。（三創提供）

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