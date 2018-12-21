雲門舞集《關於島嶼》將登馬國！舞出台灣新生命

與會貴賓合影。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

舞出生命，讓世界看到台灣！闊別6年之久，雲門舞集即將赴馬來西亞演出，12月18日由雲手文創基金會董事拿督蔡兆源、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處洪大使慧珠及馬來西亞國家文化宮總監Datuk Mohamed Juhari Shaarani，共同宣布雲門舞集將於明年3月16日及17日第三度登上馬來西亞國家文化宮的舞台，帶來《關於島嶼》的亞洲巡迴首演。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處洪大使慧珠表示，舞蹈是跨越語言國界、最有力量的文化交流媒介，透過雲門舞集的作品，不僅展現聚集台灣各方最頂尖的專業人才匯聚而成的傑作，更是讓馬來西亞觀眾更加認識台灣當代舞蹈發展的成就，希望未來可串聯起更多台灣與馬來西亞的優質文化交流。

雲門舞集《關於島嶼》為林懷民老師退休前的最後編舞作品，自2017年開始巡演，獲得歐洲TANZ舞蹈雜誌選為「年度最佳舞作」及英國劇場投影設計大獎「光明騎士獎」。該作品亦集合許多台灣優秀藝術文化設計人才參與，包括曾獲世界劇場設計展「最佳互動與新媒體」大獎的周東彥擔任舞台設計及聘請新生代留英設計師詹朴擔任服裝設計，舞作結合楊牧之詩、蔣勳之朗誦及桑布伊之歌聲等一時之選，為多重感官饗宴，讓馬來西亞本地觀眾透過此作品認識台灣當代藝術的顛峰之作。

《關於島嶼》同時獲得國際知名單位共同製作，包括國家表演藝術中心國家兩廳院和衛武營國家藝術文化中心、英國倫敦沙德勒之井劇院、法國巴黎市立劇院、美國教堂山市北卡羅萊納大學劇院，以及德國伍爾斯堡舞動藝術節。自台灣首演後至今已巡迴了美國、德國、英國、法國及葡萄牙數國，佳評如潮。

(中時電子報)

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