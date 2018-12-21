最後1根稻草！美防長不爽自敘撤兵 明年初走人

2018年12月21日 06:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導、 馮英志 ／整理報導、

正值兩黨爭執美墨邊境牆的資金問題或致政府關門之際，美國川普政府又有人事變動，川普於個Twitter提到，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）將於明年2月退休離職。

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月20日

一名白宮資深官員向CNN指出，馬提斯與川普在總統辦公室一對一會談時表示，他將辭職並提出辭職信。這名白宮官員表示，「他們對於許多議題意見分歧」，但並未明指敘利亞撤軍。隨後川普在推特上公布馬提斯將離職退休。

馬提斯在辭職信中指出，川普有權選擇與他看看法一致的國防部長。

美國國防部長馬提斯（James Mattis）在給川普的辭職信中提指出，「關於國防事務上，總統有權力選擇與他看法更為一致的國防部長人選，我相信此時辭去國防部長是正確的。」馬提斯在信中指出，美國的實力部份是仰賴與全球盟友之間的力量，但美國與盟友的關係在川普政策之下持續變得不穩定。

CNN指出，雖然雖然他在信中並未明指反對川普擅自從敘利亞撤軍，他先前私下曾極力勸阻川普這樣做。

一名白宮資深官員向CNN指出，馬提斯與川普在總統辦公室一對一會談時表示，他將辭職並提出辭職信。這名白宮官員表示，「他們對於許多議題意見分歧」，但並未明指敘利亞撤軍。隨後川普在推特上公布馬提斯將離職退休。

川普在推特提到，馬提斯以國防部長身份為白宮內閣效力兩年，他感謝工作表現馬提斯為國服務，包括在採購新武器取得巨大進展，並協助自己要求盟友負擔軍事責任。

現年68歲的馬蒂斯，出生於美國華盛頓州，其父也是名軍人，曾任職於研發原子彈的曼哈頓計劃。

至於下任美國國防部長人選，川普於推特表示，將在短時間內公布接任人選，然此時川普發布消息，是在川普宣布自敘利亞全面撤軍後，加上川普在10月接受媒體訪問時就已提到，他認為馬提斯「有點民主黨」，並且可能會離開，此舉引發外界揣測這一時間點的選擇。

(中時電子報)