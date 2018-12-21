最後1根稻草！美防長不爽自敘撤兵 明年初走人

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）。（美聯社）

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中時電子報
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正值兩黨爭執美墨邊境牆的資金問題或致政府關門之際，美國川普政府又有人事變動，川普於個Twitter提到，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）將於明年2月退休離職。

一名白宮資深官員向CNN指出，馬提斯與川普在總統辦公室一對一會談時表示，他將辭職並提出辭職信。這名白宮官員表示，「他們對於許多議題意見分歧」，但並未明指敘利亞撤軍。隨後川普在推特上公布馬提斯將離職退休。

馬提斯在辭職信中指出，川普有權選擇與他看看法一致的國防部長。

美國國防部長馬提斯（James Mattis）在給川普的辭職信中提指出，「關於國防事務上，總統有權力選擇與他看法更為一致的國防部長人選，我相信此時辭去國防部長是正確的。」馬提斯在信中指出，美國的實力部份是仰賴與全球盟友之間的力量，但美國與盟友的關係在川普政策之下持續變得不穩定。

CNN指出，雖然雖然他在信中並未明指反對川普擅自從敘利亞撤軍，他先前私下曾極力勸阻川普這樣做。

一名白宮資深官員向CNN指出，馬提斯與川普在總統辦公室一對一會談時表示，他將辭職並提出辭職信。這名白宮官員表示，「他們對於許多議題意見分歧」，但並未明指敘利亞撤軍。隨後川普在推特上公布馬提斯將離職退休。

川普在推特提到，馬提斯以國防部長身份為白宮內閣效力兩年，他感謝工作表現馬提斯為國服務，包括在採購新武器取得巨大進展，並協助自己要求盟友負擔軍事責任。

現年68歲的馬蒂斯，出生於美國華盛頓州，其父也是名軍人，曾任職於研發原子彈的曼哈頓計劃。

至於下任美國國防部長人選，川普於推特表示，將在短時間內公布接任人選，然此時川普發布消息，是在川普宣布自敘利亞全面撤軍後，加上川普在10月接受媒體訪問時就已提到，他認為馬提斯「有點民主黨」，並且可能會離開，此舉引發外界揣測這一時間點的選擇。

(中時電子報)

文章來源：Mattis quits, says his views aren't 'aligned' with Trump's

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