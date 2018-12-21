不讓牠們變成流浪兒！ 伊廷收養外籍朋友丟下的MOMO

蕭伊廷與收養自外籍友人的MOMO金吉拉。（鐘武達攝）

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可愛的MOMO金吉拉被外籍主人棄養，差還進了流浪之家。（鐘武達攝）
蕭伊廷（右二）收容外籍友人棄養的MOMO金吉拉，現在已是家中的重要成員。（鐘武達攝）

不要讓牠們變成流浪兒！「MOMO」金吉拉是1隻可愛的貓，原來的外籍主人3年前瀟灑的離開台灣丟下牠，喜歡動物的蕭伊廷瞞著家人將牠收養，雙方雖然「語言」不通，但默契十足，並且慢慢

蕭伊廷是1名國樂演奏家，工作緣故，必須經常外出，當年外籍友人離開台灣把MOMO丟下，她不忍心看到MOMO突然間失去「親人」的寂寞，甚至可會被送到毛小孩之家，於是便瞞著家人偷偷帶回家，經過一段時日，才敢告訴家人「我養了1隻可愛的貓」。

或許是聽慣原主人的「外語」，伊廷說，MOMO起初跟家人的溝通好像有點問題，而家人擔心長長的貓毛會造成人的過敏，所以雙方都有距離，不過經過不斷的磨合，現在MOMO已經又再一次「相信」主人，而且也與當初最反對養貓的爸爸，培養出好感情，最聽爸爸的話。

伊廷說，飼養寵物是件不簡單的工作，但她因為非常喜歡動物，所以除了給牠們最好的，只要有時間，就會用心陪伴。

伊廷對MOMO的遭遇有很多感觸，她呼籲，不管是外籍人士在台灣養寵物、或是情侶共同飼養寵物，千萬不要因為離開台灣或是分手就棄養 ，尤其是一般想要飼養寵物的朋友，絕對不要丟下人類的好夥伴不管。

(中時 )

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