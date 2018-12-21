12／21三大報頭條要聞

2018年12月21日 07:17 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●外交部對日本關西機場事件檢討至今，駐日代表謝長廷始終認為，是假新聞造成駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺。不過，蘇啟誠遺孀昨出面駁斥部分政治人物恣意誤導，模糊事實真相，蘇並未在遺書中表示假新聞造成其壓力，而是上級要求寫檢討報告後，「不想受到羞辱」，以死明志。蘇妻希望「他們以後對職業外交官有一定的尊重」。

●台北市長柯文哲與上海市常務副市長周波在雙城論壇晚宴中，不約而同提及「兩岸一家親」，對於行政院祕書長卓榮泰曾表示，兩岸可以彼此親來親去，但不是一家親，台北市長柯文哲20日回應，「你要問他，什麼叫可以親，不可以一家親，不然要兩家親、三家親、還是半家親？」

●2015年時任國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平見面時，朱立倫提到兩岸要「求同尊異」，習近平回應要「聚同化異」，當中關鍵，就是要凸顯「同」的一面。類似一幕也出現在這次雙城論壇，台北市副市長鄧家基提到兩岸因隔絕70年，造成有些用詞不同；上海市副市長周波則說，稱法雖不同，但表述都是同一件事。同樣道理，當柯P認為兩岸一家親、九二共識已經「標籤化」，想要提出「新名詞」，也必須認知，萬變不離其宗，沒有傳達出「一中原則」含意的詞語，都只是花拳繡腿。

●2018台北－上海雙城論壇主論壇、分論壇昨開幕，台北市副市長鄧家基致詞時表示，「台灣已然是中國文化基礎上第一個走上民主的地區，大陸更是中國近代歷史上，第一個有機會影響全世界的強大經濟體 」。兩岸有許多共同點，都曾被康熙統治、經歷二戰，也都講普通話與紀念孔子。分隔70年的海峽兩岸，雖仍有許多不同，希望用交流彌補分隔造成的隔閡與差異，才是雙城論壇持續舉辦的意義。

@旺報

●台北市長柯文哲與上海市常務副市長周波在雙城論壇晚宴中，不約而同提及「兩岸一家親」，對於行政院秘書長卓榮泰曾表示，兩岸可以彼此親來親去，但不是一家親，台北市長柯文哲昨（20）日回應，「你要問他，什麼叫可以親，不可以一家親，不然要兩家親、三家親、還是半家親？」

●2018台北─上海雙城論壇主論壇、分論壇20日開幕，台北市副市長鄧家基致詞時表示，「台灣已然是中國文化基礎上第一個走上民主的地區，大陸更是中國近代歷史上，第一個有機會影響全世界的強大經濟體 」。兩岸有許多共同點，都曾被康熙統治、經歷二戰，也都講普通話與紀念孔子。分隔70年的海峽兩岸，雖仍有許多不同，希望用交流彌補分隔造成的隔閡與差異，才是雙城論壇持續舉辦的意義。

●台北市長柯文哲在「台北－上海雙城論壇」歡迎晚宴上重申「兩岸一家親」，並說兩岸人民同文同種，擁有共同的歷史文化。對此大陸涉台人士表示，柯文哲的論述更加柔性、接地氣，不是深奧的政治語言，讓人民都聽得懂；反過來國民黨大老們的兩岸論述從沒讓人耳目一新，國民黨老人們只想掌權，膽子不夠大，步伐邁得不夠大。

●北京聯合大學台研院兩岸關係研究所所長朱松嶺20日表示，台北市長柯文哲的「兩岸一家親」論述顯現出，對兩岸城市交流的性質有正確認識，因為「是不是一家人處理方式會不同」；對於民進黨不斷重申，兩岸交流不應做任何政治前提，朱松嶺則反轟民進黨是酸葡萄心理。

@工商時報

●美國聯準會（Fed）今年第4度升息雖然早在市場預期之中，但由於Fed針對明年利率政策立場鴿派不足，讓投資人大失所望，也導致全球股災進一步惡化，投資人哀鴻遍野。

●當12月初，美國能源資訊署（EIA）公佈資料顯示，11月份美國原油出口大於進口，為1991年有資料以來首見的情形，也似乎讓樂觀派人士在頁岩油革命後，對美國將成為原油淨出口國的預言成真，媒體亦對此時的美國是否接近總統川普口中的「能源獨立」，以及國際油價主導者會否易手，掀起熱議。

●中央銀行20日舉行第四季理監事聯席會議，再度決議政策利率不調整，重貼現率續停在1.375％，已連續十季不動。央行總裁楊金龍表示，從各項指標來看，經全體理事決議不升息；至於台灣現行利率是不是已低無可低、還有降息空間嗎？他說：「利率還有空間」。市場解讀，楊金龍談話暗示明年也不會升息，甚至意指必要時央行還可能降息因應。

●明年經濟成長率和物價呈雙低走勢，連帶讓利率和匯價也難自低點反彈。中央銀行20日指出，預估明年經濟成長率會從今年的2.68％降至2.33％；且相較第三季時的預估值，本次央行再下修明年經濟成長率0.15個百分點，理由除了中美貿易衝突，還包括近期部分國家限用華為產品，可能影響台灣相關供應鏈如網通產品及手機業者的出口與投資表現。

(中時電子報)