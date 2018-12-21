楊秋興終沒入韓國瑜團隊 港媒稱這原因讓他心灰意冷

2018年12月21日 08:14 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

韓國瑜第三副手大黑馬 洪東煒出任

一度傳出將擔任韓國瑜副手的前高雄縣長楊秋興，遲遲沒被宣布，外界即懷疑人事案可能生變，20日韓公布小內閣名單，楊秋興提早回應媒體，證實他已經婉拒擔任副市長職務。對此，有媒體認為在遭新聞凌遲式霸凌後，楊秋興早已心灰意冷，毅然決然婉拒任何職務。

楊秋興日前在廈門參加台商年會，昨公布一則他傳給國民黨主席吳敦義的簡訊，表示他婉拒韓國瑜邀請他擔任高捷公司或高雄銀行董事長，但希望有機會加入兩岸小組，推動相關交流事務。

對此，港媒《中評網》表示，準高雄市長韓國瑜小內閣浮上檯面，但韓公佈小內閣名單紊亂且龐雜，用人安插被外界質疑過多，而選後副手人選呼聲極高的楊秋興婉拒加入市府團隊，顯現出韓國瑜在高雄沒有自己班底的現實。

而楊秋興為何出局？楊秋興曾在勝選之夜現身韓國瑜競選總部，也曾現身韓國瑜召開的小內閣會議。更甚者，韓國瑜25日與鴻海董事長郭台銘熱線，也是楊秋興居中牽線，郭台銘更邀約韓國瑜參加12月3日在廈門舉行的兩岸企業家峰會，韓表示會慎重考慮。看得出楊積極為韓搭橋，但該事涉及兩岸敏感議題，楊搶先發布曾引起若干爭議。

再者，勝選後有太多地方人士在韓國瑜面前說楊秋興的壞話，且楊更在媒體遭受數周的三溫暖式的凌遲，讓楊心灰意冷，決定婉拒任何職務。雖有洞悉高雄派系事務人士轉告韓國瑜應該延攬楊秋興，一來可以安穩縣區，二來楊可幫韓快速穩定市政。但韓國瑜最終還是沒用楊秋興，改用李四川等人，顯示韓國瑜心中早已有決定。

(中時電子報)