趙少康：太陽花咬江宜樺是台大之恥

前行政院長江宜樺18日晚間7點返回台大演講，大批抗議青年突然闖入會場，演講被迫中斷，現場情況混亂。（資料照片 李侑珊攝）

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中時電子報
/綜合報導
江宜樺受邀至台大演講突遭抗議、包圍。(圖/台大社科院李姓學生提供)

歷史會重演嗎？馬英九政府因太陽花而失去政權，民進黨也會因太陽花而遭反噬？前行政院長江宜樺應邀到台大演講，太陽花學生率眾侵門踏戶打斷，外界為之嘩然。電視節目主持人趙少康說，江宜樺來者是客，事先不能溝通排除，事中不能保護講者，事後僅發表道歉聲明，實在是台大之恥。

江宜樺18日晚上應邀到台大政治系演講，演講到一半即被鬧場人士打斷，這群人包圍講台、丟棄抗議傳單，並播放2014年太陽花學運的影片，指責江宜樺是「院長下令，警察打人」的元兇，即使江宜樺在黑板上寫「請理性」，都被擦掉甚至搶走粉筆，整個過程粗暴推擠衝突，後來查出領頭人是昔日太陽花學生。

趙少康今(21)日在《蘋果日報》撰文指出，江宜樺形單影隻受邀去台大演講，太陽花學生聚眾包圍喧嘩阻止，根本是懦夫的行為。這些人若真有有本事，何不推舉代表跟江宜樺一對一辯論，像這樣打群架的作法哪稱得上什麼好漢！

對於江宜樺演講受到委屈，台大的應變作法也讓人看不下去。他批評，台大既然邀人家來演講，整個過程處理失當，事先不能溝通排除，事中不能保護講者，維持演講順利進行，事後僅發表道歉聲明，實在是台大之恥。

事件發生至少2天，民進黨高層一直保持沉默，沒對滋事者說一句重話。趙少康認為，這樣的態度對民進黨的形象有傷害，他提醒民進黨小心養虎貽患，別以為咬了江宜樺，到頭來還是會遭到反噬。

(中時電子報)

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