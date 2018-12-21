蘇啟誠遺孀打臉謝長廷「假新聞說」 網轟：台灣之害！

2018年12月21日 08:27 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

謝長廷推責任 外交部要重懲 逼蘇啟誠走上絕路

大阪辦事處處長蘇啓誠最初不堪外界與論壓力輕生，駐日代表謝長廷本月16日稱游姓大學生於9月初燕子颱風時，登入PTT論壇發表不實言論，抨擊該生，「游某內心會自責不嗎？」。但昨（20日）蘇啟誠遺孀出面接受媒體獨家專訪稱，蘇的遺書只有家屬看過，其中並未提到假新聞造成之壓力。對此，網友對遺孀聲明表不捨，紛紛砲轟謝長廷，「助日代婊還不出來吠？可惡爛黨還在推卸責任！」「助日大使，台灣之害，台灣之恥」。

回顧今年9月，當時大阪辦事處長蘇啓誠輕生一事，謝長廷9月14日發新聞稿表示，「震驚之外，也不禁掉下悲痛的眼淚」，到北海道支援時，就看到同仁因為委曲，一邊工作一邊眼眶泛紅，當時還擔心會不會出事，沒想到還是犧牲一位文官的寶貴生命。悲痛！謹向家屬致上慰問之意。

蘇啟誠過世將滿百日，蘇啟誠遺孀出面接受《東森新聞》獨家專訪，蘇啓誠家屬澄清如下：

1、蘇處長絕無憂鬱症

2、遺書之內容只有我們家屬看過，其中並未言及假新聞造成之壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。

3、家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

「我先生、父親是不願意他一輩子盡心、盡力所從事之外交工作，引以為傲之外交官職業生涯，在最後『蒙受他人強加之汙點』，因而選擇自裁捍衛自己之名譽」。

此外，據媒體報導，蘇啟誠過世前一日接到外交部電話，獲告知懲處內容，包括「蘇被調回外交部、記一小過，並「預告」大阪辦事處全館人員今年度「考績丙等」，這讓蘇啟誠無法接受。

另外，近日遭外交部砲轟的台北男大生，事後透過學校主秘轉述，男大生「感到不公平，壓力很大，目前需要好好整理情緒」。

對此，網友紛紛怒轟，「助日代婊還不出來吠？可惡爛黨還在推卸責任！」「助日大使，台灣之害，台灣之恥」，「謝奸巧你活著都是多餘的」、「爭功諉過，哪些人最會？」、「外交部對第一線外交官的考評是如此隨便，難怪當事人要以死明志」、「助日代表沒事？」、「叫謝小夫這個無恥至極、不要臉、卸責的可惡混蛋出來跟家屬倒歉」、「謝長廷你要講清楚怎麽回事」。

(中時電子報)