暖冬遊台南！國旅補助優惠多！廟宇祈平安品藝術

2018年12月21日 08:41 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暖冬熱呼呼，雖然中午有點熱，但白天傍晚也比較涼了！此時正是出遊好時機！話說國旅暖冬補助，已擴及全台22縣市都適用！不妨來台南走走吧！台南廟宇數量居全國之首，每年到台南朝聖的香客絡繹不絕，而台南許多旅遊業者也推出優惠，有飯店業者加碼贈送玩樂金，讓民眾玩的更盡興。

眾神之都_台南廟宇藝術散步地圖摺頁。（圖取自「台南旅遊網」官網）

在擁有多元信仰的台灣，宗教扮演了重要角色，其中佛、道文化的信仰及影響力極為深遠，從廟宇建築、神明供奉、參拜儀式到香科廟會，建構出的宗教風俗。這些傳統廟宇在建築外觀上講究風水規制，內部裝飾則考據文化歷史、延續民間習俗之特色，如提字名匾、門神彩繪、壁堵石雕、樑枋及彩磁等工藝，成就了精緻華麗的廟宇樣貌，也豐富了台灣傳統藝術的文化資產。

廟宇散步地圖_地圖面。（圖取自「台南旅遊網」官網）

台南市政府觀光旅遊局表示，台南市境內37區各祠廟寺院所留存之工藝作品甚多，例如非常具藝術價值的寺廟匾額，多數為清領時期所立，傳達該廟宇的主要意念也營造出空間氣勢。其中最廣為人知者以首廟天壇「一」字匾為首的四大名匾；而彩繪作品如門神、樑枋等則出自早年府城民間知名匠師潘春源、陳玉峰及其子孫或弟子等之手。只是多數遊客到寺廟求神拜佛、祈求平安時較少會留意品味這些環繞在四周的傳統工藝。

【台南老爺行旅】行旅客房。（台南老爺行旅 提供）

所以這次觀旅局特別邀請對台南文史研究有重要貢獻的文史工作者高凱俊老師，針對台南廟宇藝術進行調查研究，並由「綵綬豐收設計製作所」透過該研究文獻規劃出這次的「眾神之都」廟宇藝術散步地圖，經由入門賞析的方式，帶領遊客認識中西區32所廟宇工藝亮點，自在走逛散落在街道中的廟宇，並提供周邊景點或美食的實用提醒，成就一場穿梭在巷弄間的廟宇藝術博物館之旅。

【台南老爺行旅】Bar 21。（台南老爺行旅 提供）

「眾神之都」廟宇藝術散步地圖即日起提供民眾免費索取！此外，暖冬遊擴大至全台，台南老爺行旅響應交通部觀光旅遊局「擴大國旅暖冬遊」方案，官網訂房加碼再贈500元玩樂金！即日起至台南老爺行旅官網預訂明年一月份周日至周四任一住房專案，即享房價現折500元，再搭配觀光局暖冬遊相關補助，合計最高現省2,000元！平均下來每晚用不到一張小朋友，即可輕鬆享受南台灣的好天氣。

(中時電子報)