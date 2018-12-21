不滿淪為工具人 紅藜先生怒燒百大青農證書

2018年12月21日 08:51 中時 楊漢聲

燒毀百大青農當選證書表達不滿。（楊漢聲翻攝）

吳正忠質疑為何同樣是農委會所屬，竟差別如此之大。（楊漢聲翻攝）

以原住民傳統作物紅藜闖出一片天，並當選全國百大青農的台東縣達仁鄉「紅黎先生」吳正忠，20日氣憤填膺的燒毀當選證書，怒斥「當選百大青農一點用處都沒有，燒掉你的證書！」他說，申請青農貸款被打回票，還要每年填問卷寫報告，淪為吹捧政績、爭取預算的工具，只好祭出最後極端手段，表達不滿。

紅藜先生吳正忠，排灣族人喚他「魯瓦」（Ljuwa），是來自台東縣達仁鄉土坂村的排灣族青年。他在部落種植紅藜，四處奔走行銷，開發各式相關商品，甚至在美掄獎，名揚海內外；他矢志用這小小作物復興部落，憑藉著紅藜也打出名號，成為紅藜代言人。

吳正忠表示，當選百大青農沒得到任何幫助，甚至宣稱的百大青農貸款都被打回票；頂著百大青農的稱號，完全沒得到任何幫助。

「百大青農的正事竟是幫政府寫報告！」吳正忠強調，頂著百大青農這個空殼光環，未蒙其利先受其害，不但沒受到任何幫助，反而每年都農委會委外的承辦單位被要求填寫問卷，「這些資料都是自己長年努力的成果，卻被拿去作為政績資料報告」，質疑是否要拿這些成績來爭取預算。

但吳正忠也坦言，不是每個政府機關都不好，如水土保局台東分局對農民就相當關心，也都會極力幫農民行銷，相當值得肯定，他不解都是農委會所屬單位，為何對農民幫助卻是南轅北轍!

吳正忠20日特別地將百大青農證書帶到土坂的紅藜田焚燒，痛心的折下樹枝點燃火葬送證書一程；他要丟掉這空殼頭銜，喚醒政府，農民都是有眼睛的，不要說一套做一套。

(中時 )