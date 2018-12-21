蘇啟誠之死真相大白 朱學恒引白居易詩作表心意

2018年12月21日 09:04 中時電子報 張達智

20180915中天新聞 蘇啟誠輕生！ 一度傳大阪處長職務要被「拔」

今年9月4日，「燕子」颱風重創日本關西地區，當時有網路文章指出，我大阪辦事處對受困民眾求援態度冷漠。時任大阪辦事處處長蘇啟誠同月14日在大阪住處上吊輕生身亡，駐日代表謝長廷直指是「假新聞」害死外交官。

不過蘇啟誠遺孀昨（20）日出面澄清蘇啟誠輕生的原因，她明確指出，蘇啓誠遺書之內容只有家屬看過，其中並未言及假新聞造成之壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。

蘇啟誠遺孀更批評，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。並說蘇啟誠「引以為傲之外交官職業生涯，在最後蒙受他人強加之汙點，因而選擇自裁捍衛自己之名譽」。

蘇啟誠死後，包括「宅神」朱學恒等名嘴都被指責製造假新聞，間接害死蘇啟誠。如今蘇啟誠之死真相大白，朱學恒在臉書引用唐朝詩人白居易的詩作表心意：

贈君一法決狐疑，不用鑽龜與祝蓍。

試玉要燒三日滿，辨材須待七年期。

周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。

向使當初身便死，一生真偽復誰知？

唐 白居易《放言》五首其三

而網友也在朱學恒貼文下紛紛回應：「外交官不是因為假新聞而死，阿宅脫罪了！」；「蘇處長的遺孀幫宅神和暐瀚還了公道；以後再指責宅神的人全都閉嘴！整個報導中，蘇處長的遺孀所說的話，就我個人的理解，大意上是說，外交部要讓蘇處長全部擔起來，把他調回台灣。結果導至蘇處長以死明志，不接受這種羞辱。」；

「謝長廷只會媚日、拿自己優秀的外交官糟踏、榮耀自己、沒擔當難怪民進黨這次選舉會一敗塗地、因為用的都是一些只會拍馬沒有作為的人。」；「謝長廷=民進黨處理危機的代表=爭功諉過！」、更有網友諷刺說「你們不要這樣，萬一小夫也憂鬱自殺了，你們都是兇手～」。

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