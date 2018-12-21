藍綠拚勝選 前中選會委員：阻擋「弱雞」參選

總統蔡英文（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

藍綠同時面對黨主席民調低靡窘境，對此，前中央選舉委員會委員、前中央社董事長陳國祥投書重砲抨擊：〈阻擋「弱雞」領導人參選 成為兩黨轉運的契機？〉

地方選舉大勝後，國民黨部分中生代卻拋出2020總統候選人應採「全民調」，劍指黨主席吳敦義；總統蔡英文則在地方選舉大敗後，辭去黨主席、舉辦「迴廊談話」並積極拉攏白色力量。在在顯見，兩黨領導人面對2020總統大選黨內外夾殺，有不能說的壓力。

陳國祥投書《美麗島電子報》社論，認為蔡英文挾現任總統優勢，連任勢在必得，黨內最有機會的賴清德亦尚未表態；吳敦義處境則尷尬許多，雖本人無聲，黨內同志卻皆知其競逐總統之志，亟欲遏阻，盼推出更有勝選希望者。可見，兩黨領袖皆為民調上的「弱雞」，兩黨轉運關鍵就在誰能讓領導人知難而退。

2020究竟派誰參選總統？網友紛紛表示「如果國民黨推出吳競選總統，那肯定是必敗無疑！蔡英文可以躺著選了」、「kmt千萬不再推出姥姥/老老級人選...實在無法支持下去」、「支持中生代出來接班, 國民黨大老老人(馬吳朱)誤黨誤國, 讓人失望」、「蔡英文比較合適當大小姐，這是毫無疑問的，蔡大小姐.... 請放了民進黨吧！」、「小英變成 姚文智2.0，被棄保」、「卸下總統後可以去推廣法國菜」。

(中時電子報)

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