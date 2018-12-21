澎湖吉祥海鮮熱炒店 冬季限定牛腩鍋最對味

2018年12月21日 09:23 中時 陳可文

寒冷冬天吃火鍋最過癮！澎湖「吉祥海鮮熱炒店」冬季限定牛腩鍋最對味。(陳可文攝)

寒冷冬天吃火鍋最過癮！澎湖「吉祥海鮮熱炒店」冬季限定牛腩鍋最對味。(陳可文攝)

寒冷冬天吃火鍋最過癮！澎湖「吉祥海鮮熱炒店」冬季限定牛腩鍋最對味，老饕們大力推薦的澎湖火鍋美食，每天限量供應，每年就等這一回，錯過了可要再等到明年喔！

擁有丙級中餐廚師執照的葉吉祥、陳小芬夫婦倆，因為自己酷愛美食，毅然開了海鮮熱炒店，原本老店位於馬公市民權路上生意興隆，如今搬遷新址擴大營業，顧客依然絡繹不絕火紅搶搶滾。

相中澎湖消夜人潮，每年冬天限定推出的牛腩鍋、海鮮鍋是顧客必點、老饕首選；獨家祕方中藥包每天熬煮超過5小時的牛骨高湯，是整鍋牛腩鍋最精華的原汁原味，鋪放鍋面上滿滿的牛腩、牛肚、牛筋、牛腱肉令人乍舌，尋常的牛三寶已不過癮，這兒的牛四寶才夠勁。

尤其老闆巧思利用砂鍋加熱保溫不走味，牛骨牛肉高湯燉煮大白菜、番茄、竹筍、杏鮑菇、油豆皮、蟹肉棒、蝦餃、蛋餃等火鍋料，最正港的火鍋美食，再添加入澎湖在地特有種茼蒿及狗母魚丸，美味升級再加倍。

此外店裡的海鮮快炒也是一絕，每天清晨魚市場採購漁船剛上岸的澎湖生猛海鮮，魚、蝦、蟹、小管等都是品質一級棒最新鮮的真材實料，也是老饕們強力推薦的澎湖好滋味。

店名：吉祥海鮮熱炒店

地址：澎湖縣馬公市光復路111號

電話：（06）9271338

營業時間：下午5時至晚上12時，每周二公休

價格：牛腩鍋1000元、海鮮鍋1000元、海鮮熱炒時價

(中時 )