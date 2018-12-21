澎湖吉祥海鮮熱炒店 冬季限定牛腩鍋最對味

寒冷冬天吃火鍋最過癮！澎湖「吉祥海鮮熱炒店」冬季限定牛腩鍋最對味。(陳可文攝)

友善列印
中時
寒冷冬天吃火鍋最過癮！澎湖「吉祥海鮮熱炒店」冬季限定牛腩鍋最對味。(陳可文攝)
寒冷冬天吃火鍋最過癮！澎湖「吉祥海鮮熱炒店」冬季限定牛腩鍋最對味。(陳可文攝)

寒冷冬天吃火鍋最過癮！澎湖「吉祥海鮮熱炒店」冬季限定牛腩鍋最對味，老饕們大力推薦的澎湖火鍋美食，每天限量供應，每年就等這一回，錯過了可要再等到明年喔！

擁有丙級中餐廚師執照的葉吉祥、陳小芬夫婦倆，因為自己酷愛美食，毅然開了海鮮熱炒店，原本老店位於馬公市民權路上生意興隆，如今搬遷新址擴大營業，顧客依然絡繹不絕火紅搶搶滾。

相中澎湖消夜人潮，每年冬天限定推出的牛腩鍋、海鮮鍋是顧客必點、老饕首選；獨家祕方中藥包每天熬煮超過5小時的牛骨高湯，是整鍋牛腩鍋最精華的原汁原味，鋪放鍋面上滿滿的牛腩、牛肚、牛筋、牛腱肉令人乍舌，尋常的牛三寶已不過癮，這兒的牛四寶才夠勁。

尤其老闆巧思利用砂鍋加熱保溫不走味，牛骨牛肉高湯燉煮大白菜、番茄、竹筍、杏鮑菇、油豆皮、蟹肉棒、蝦餃、蛋餃等火鍋料，最正港的火鍋美食，再添加入澎湖在地特有種茼蒿及狗母魚丸，美味升級再加倍。

此外店裡的海鮮快炒也是一絕，每天清晨魚市場採購漁船剛上岸的澎湖生猛海鮮，魚、蝦、蟹、小管等都是品質一級棒最新鮮的真材實料，也是老饕們強力推薦的澎湖好滋味。

店名：吉祥海鮮熱炒店

地址：澎湖縣馬公市光復路111號

電話：（06）9271338

營業時間：下午5時至晚上12時，每周二公休

價格：牛腩鍋1000元、海鮮鍋1000元、海鮮熱炒時價

(中時 )

暖冬遊台南！國旅補助優惠多！廟… 北海岸越「夜」越閃耀！極北藍點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。