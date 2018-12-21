吳釗燮只敢抓學生卸責 網轟護航謝長廷的idcc抓到沒！

2018年12月21日 09:28 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

署名「idcc」的網友在PTT上的發言。〔謝明俊翻攝〕

今年9月「燕子」颱風重創日本關西地區，當時有網路文章指出，我大阪辦事處對受困民眾求援態度冷漠。時任大阪辦事處處長蘇啟誠同月14日在大阪住處上吊輕生身亡，駐日代表謝長廷直指是「假新聞」害死外交官。但遺孀卻出來表示蘇啟誠不想受到羞辱，以死明志。對此，網友轟民進黨只敢抓學生出來擔責，那之前署名「ｉｄｃｃ」的網友在ＰＴＴ上發言，替謝長廷護航的帳號，請問警方抓到沒有？

今年9月「燕子颱風」肆虐日本，關西機場因而封閉，連帶造成許多台灣人滯留日本。台北大學游姓大學生在PTT發文，指「中國外交使館積極派車接送中國遊客、但台灣駐日單位卻無作為」，被警方認為散布謠言，違反社會秩序維護法，移送南投地方法院，但簡易庭法官裁定不罰。

對此，外交部長吳釗燮在立院表示，外交部對此判決感到遺憾，難以接受，將尋求後續救濟，避免相同狀況再次發生。而謝長廷日前更在臉書理所當然把一切過錯推給假新聞和學生的錯，要大眾自我警覺而檢討。

沒想到，蘇啟誠遺孀卻跳出來接受 《東森新聞》專訪，提到蘇啟誠的遺書只有家屬看過，當中未提到假新聞造成壓力，而是在完成上級交代的檢討報書後，開會前一天，表明「不想受到羞辱」，以死明志。聲明更直指「部分政治人物、媒體有不當批評擊恣意誤導模糊事實真相，損及我的先生、我們的父親大阪辦事處故處長蘇啟誠的名譽」。

而批踢踢網友更砲轟民進黨政府只敢追殺一個學生，那麼之前署名「ｉｄｃｃ」的網友在ＰＴＴ上發言，替謝長廷護航的帳號，請問警方抓到沒有？民進黨敢不敢處理這個人？還有網友表示，「民進黨他媽的噁心，害死外交官還想推給網友」、「謝小夫跟外交部真會推責呀！別人全部連坐丙，自己爽爽過」、「小夫事後還有臉怪別人，自己一開始就想讓大阪背鍋，殺人兇手」、「沒有謝長廷在那邊造謠，家屬會忍無可忍跳出來受訪嗎」、「垃圾助日代表帶風向一流」！

葉元之和李明賢兩人在台北市刑大外舉行記者會表示，蘇啟誠自殺一事令人感到遺憾，但在此事件中最早散布假新聞者，是一名叫做「idcc」的網友。「idcc」在PTT上發文指稱，大阪辦事處不歸謝長廷所管，還說大阪辦事處的人員「爛到不行」，甚至是「黨國餘孽」。葉、李兩人並質疑，「idcc」聲稱不少資訊是由旅行社得知，但文中不少滯留人數、資訊等並非旅行社可以知道，數據可能來自官方。

(中時電子報)