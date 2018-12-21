五金行警報聲大響 18歲男買蜜豆奶挾帶充電器

陳姓男子至五金行買蜜豆奶，被店家發現他夾帶未結帳的充電器組要闖關。（馮惠宜翻攝）

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失業陳男就是帶著這組未結帳的充電器企圖要闖關。（馮惠宜翻攝）

台中市1名18歲陳姓男子至五金行買蜜豆奶，卻在離開時因警報聲大作，當場被店家發現他夾帶未結帳的充電器組企圖闖關，其向到場處理的警方辯稱，自己因為服用藥物精神恍惚，不曉得自己當下在幹嘛，然前方300公尺處即有超商，陳男特地到五金行買飲料卻忘了結帳充電器，不合理的行徑及說辭，實在很難讓人信服。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警日前獲報前往轄內五金行處理竊案，店長描述適才店門防盜器警報聲大作，前往查看時發現有位手持蜜豆奶、剛結完帳的年輕男子一臉無措站在原地，委婉向其詢問是否有物品未結帳，見他緩緩從隨身包包內拿出1組價值320元的充電器交還，便通知警方到場處理。

剛滿18歲的陳姓男子向警方表示，自己因服用類似精神穩定劑藥物，才會不曉得自己在做什麼，迷迷糊糊拿了充電組就放進自己背包，不是故意要竊取店家財物。

警方調查發現，陳姓男子沒有前科，然國中肄業後就沒有穩定工作，家中經濟狀況不佳，為了不造成家人負擔，目前無業的他暫居街友收容中心，五金行店長見他年紀輕輕，又已歸還被竊物品，起了惻隱之心，想要寬恕陳男不願提告，然因竊盜屬公訴罪，警方仍依法將陳男依竊盜罪移送偵辦。

(中時 )

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