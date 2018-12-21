蘇啟誠之死 外交部憑「假新聞」之說完全脫罪？

蘇啟誠。（圖／取自臉書）

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中時
無關假新聞 蘇啟誠輕生主因:不想被羞辱

前駐大阪辦事處處長蘇啟誠因9月的大阪風災事件而輕生，一位優秀的資深外交官之死，蔡政府急於將所有責任推到所謂的「假新聞」上，終於遭到蘇啟誠遺屬打臉。據可靠消息指出，蘇啟誠生前的通聯記錄中，有1通長達20分鐘的咎責電話是來自外交部，謝長廷也曾打了1通時間較短的電話。

蔡政府以假新聞來定調大阪風災、蘇啟誠之死的所有責任，然而蘇啟誠在事發後曾向外交部報告，也與律師商量，網上指大陸使館派車到關西機場接人，有人指大阪辦事處接緊急電話的官員態度不佳等消息可能是假的，如果外交部真的認為問題出在假新聞上，為何不在第一時間協助調查真相，反而是第一時間怪罪、嚴懲蘇啟誠，可見得假新聞的說法根本是馬後砲，是為政府脫罪的作法。

儘管外交部否認嚴懲之說，但蘇啟誠本人生前曾向家人和中時記者透露可能會被調回去，難道這也是假新聞嗎？蘇啟誠的遺屬向媒體透露，他是無法忍受，不甘受辱，並非來自假新聞，感覺到職業外交官沒有受到一定的尊重。

據可靠消息人士透露，那通20分鐘的電話是亞東關係協會秘書長張淑玲在外交部長授權下打的，蘇在電話中被通知要被調回，蘇啟誠感到不堪被羞辱應該跟這通電話有關。蘇才剛上任竟要被調回，對外交官而言，這才是最大的恥辱。除了這通電話之外，通聯記錄中也有來自謝長廷的電話，但時間較短。

大阪辦事處處長的人事權在外交部，並非在駐日代表謝長廷的手中，蘇啟誠要被調回也是由外交部直接傳達的。不過，我駐日6個館處的主管，9月15日原本預定要到大阪召開檢討風災對應的會議。以往6處會議都是在東京召開，這次特地選在大阪召開，可能也讓蘇啟誠感到受辱。

蘇啟誠反省報告也寫了，輕生前1天還約了大阪律師商量網上傳假消息的事，充份表現出要盡責負起善後責任的態度，但突然選在開檢討會議的前1天輕生，外交部到底給了他多大的壓力，外交官的尊嚴到底被如何踐踏，才會讓性情溫和、責任感重的蘇啟誠決定以死明志？

政府難道沒有半點責任嗎？政治掛帥、民粹當權、文官制度徹底摧毀是如何造成的，是不是也該好好地檢討一下呢？

(中時 )

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