侯友宜小內閣完整名單出爐 原朱家軍幾乎全換新

2018年12月21日 09:34 中時電子報 譚宇哲 、 陳俊雄 、中時電子報 陳弘美 中時、中時電子報

新科市長侯友宜公布內閣名單。(譚宇哲攝)

三位副市長分別為（左起）前內政部次長陳純敬、經濟部中小企業處長吳明機、侯辦主任謝政達。(譚宇哲攝)

準新北市長侯友宜今天上午10時公布小內閣人選，三位副市長分別為前內政部次長陳純敬、侯辦主任謝政達、經濟部中小企業處長吳明機。祕書長由現任市府副祕書長林祐賢扶正，常務副祕書長邱敬斌留任、政務副祕書長由林芥佑出任。

民政局長為中和區長柯慶忠接任，教育局長由朱立倫桃園縣長任內頗受好評的教育局長，現任教育部參事張明文接任。民政局長為中和區長柯慶忠接任，祕書處長為台東縣長饒慶鈴妹妹饒慶鈺。

其餘名單如下：

副市長 陳純敬 前內政部次長、交通部次長、工程會副主委

現任臺灣世界展望會會長 新 62

副市長 吳明機 經濟部中小企業處處長 新 50

副市長 謝政達 前新北市政府勞工局長 新 54

秘書長 林祐賢 新北市政府副秘書長 新 61

副秘書長 邱敬斌 新北市政府副秘書長 52

副秘書長 林芥佑 前新北市政府秘書處長 新 52

1. 地政局長 康秋桂(女) 新北市政府地政局長 61

2. 新聞局長 蔣志薇(女) CloudMiles 策略長 新 41

3. 文化局長 蔡佳芬(女) 臺大創新設計學院助理教授 新 42

4. 秘書處長 饒慶鈺(女) 台北市政府參事 新 45

5. 經發局長 何怡明(女) 經濟部工業局工業區組副組長

世正開發股份有限公司董事 新 47

6. 原民局長 羅美菁(女) 行政院原住民族委員會教育文化處專門委員 新 49

7. 客家局長 林素琴(女) 新北竹圍國小校長 新 52

8. 衛生局長 陳潤秋(女) 行政院衛福部國健署副署長 新 61

9. 社會局長 張錦麗(女) 新北市政府社會局長 58

10. 研考會主委 林豐裕 行政院內政部警政署刑事警察局

科技犯罪防制中心主任 新 50

11. 城鄉局長 黃一平 台灣國際造船公司籌備辦公室主任 新 54

12. 水利局長 宋德仁 新北市政府水利局副局長 新 59

13. 捷運局長 李政安 新北市政府捷運局副局長 新 53

14. 交通局長 鍾鳴時 新北市政府交通局副局長 新 62

15. 民政局長 柯慶忠 新北市政府中和區長 新 50

16. 勞工局長 陳瑞嘉 行政院勞動部勞動力發展署

中彰投分署分署長 新 51

17. 教育局長 張明文 行政院教育部參事 新 50

18. 財政局長 李泰興 行政院交通部主任秘書 新 53

19. 法制局長 黃怡騰 新北市政府法制局長 60

20. 工務局長 朱惕之 新北市政府工務局長 49

21. 消防局長 黃德清 新北市政府消防局長 53

22. 環保局長 劉和然 新北市政府環保局長 54

23. 觀旅局長 張其強 新北市政府新聞局長 53

24. 農業局長 李 玟 新北市政府農業局長 50

25. 警察局長 胡木源 現任

26. 人事處長 郭素卿(女) 現任

27. 政風處長 王文信 現任

28. 主計處長 鄭瑞城 現任

(中時電子報)