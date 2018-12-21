侯友宜小內閣完整名單出爐 原朱家軍幾乎全換新

準新北市長侯友宜今天上午10時公布小內閣人選，三位副市長分別為前內政部次長陳純敬、侯辦主任謝政達、經濟部中小企業處長吳明機。祕書長由現任市府副祕書長林祐賢扶正，常務副祕書長邱敬斌留任、政務副祕書長由林芥佑出任。
民政局長為中和區長柯慶忠接任，教育局長由朱立倫桃園縣長任內頗受好評的教育局長，現任教育部參事張明文接任。民政局長為中和區長柯慶忠接任，祕書處長為台東縣長饒慶鈴妹妹饒慶鈺。
其餘名單如下：
副市長 陳純敬 前內政部次長、交通部次長、工程會副主委
現任臺灣世界展望會會長 新 62
副市長 吳明機 經濟部中小企業處處長 新 50
副市長 謝政達 前新北市政府勞工局長 新 54
秘書長 林祐賢 新北市政府副秘書長 新 61
副秘書長 邱敬斌 新北市政府副秘書長 52
副秘書長 林芥佑 前新北市政府秘書處長 新 52
1. 地政局長 康秋桂(女) 新北市政府地政局長 61
2. 新聞局長 蔣志薇(女) CloudMiles 策略長 新 41
3. 文化局長 蔡佳芬(女) 臺大創新設計學院助理教授 新 42
4. 秘書處長 饒慶鈺(女) 台北市政府參事 新 45
5. 經發局長 何怡明(女) 經濟部工業局工業區組副組長
世正開發股份有限公司董事 新 47
6. 原民局長 羅美菁(女) 行政院原住民族委員會教育文化處專門委員 新 49
7. 客家局長 林素琴(女) 新北竹圍國小校長 新 52
8. 衛生局長 陳潤秋(女) 行政院衛福部國健署副署長 新 61
9. 社會局長 張錦麗(女) 新北市政府社會局長 58
10. 研考會主委 林豐裕 行政院內政部警政署刑事警察局
科技犯罪防制中心主任 新 50
11. 城鄉局長 黃一平 台灣國際造船公司籌備辦公室主任 新 54
12. 水利局長 宋德仁 新北市政府水利局副局長 新 59
13. 捷運局長 李政安 新北市政府捷運局副局長 新 53
14. 交通局長 鍾鳴時 新北市政府交通局副局長 新 62
15. 民政局長 柯慶忠 新北市政府中和區長 新 50
16. 勞工局長 陳瑞嘉 行政院勞動部勞動力發展署
中彰投分署分署長 新 51
17. 教育局長 張明文 行政院教育部參事 新 50
18. 財政局長 李泰興 行政院交通部主任秘書 新 53
19. 法制局長 黃怡騰 新北市政府法制局長 60
20. 工務局長 朱惕之 新北市政府工務局長 49
21. 消防局長 黃德清 新北市政府消防局長 53
22. 環保局長 劉和然 新北市政府環保局長 54
23. 觀旅局長 張其強 新北市政府新聞局長 53
24. 農業局長 李 玟 新北市政府農業局長 50
25. 警察局長 胡木源 現任
26. 人事處長 郭素卿(女) 現任
27. 政風處長 王文信 現任
28. 主計處長 鄭瑞城 現任
(中時電子報)