侯友宜小內閣完整名單出爐 原朱家軍幾乎全換新

新科市長侯友宜公布內閣名單。(譚宇哲攝)

友善列印
中時電子報
中時 、中時電子報
新科市長侯友宜公布內閣名單。(譚宇哲攝)
三位副市長分別為（左起）前內政部次長陳純敬、經濟部中小企業處長吳明機、侯辦主任謝政達。(譚宇哲攝)

準新北市長侯友宜今天上午10時公布小內閣人選，三位副市長分別為前內政部次長陳純敬、侯辦主任謝政達、經濟部中小企業處長吳明機。祕書長由現任市府副祕書長林祐賢扶正，常務副祕書長邱敬斌留任、政務副祕書長由林芥佑出任。

民政局長為中和區長柯慶忠接任，教育局長由朱立倫桃園縣長任內頗受好評的教育局長，現任教育部參事張明文接任。民政局長為中和區長柯慶忠接任，祕書處長為台東縣長饒慶鈴妹妹饒慶鈺。

其餘名單如下：

副市長 陳純敬 前內政部次長、交通部次長、工程會副主委

現任臺灣世界展望會會長 新 62

副市長 吳明機 經濟部中小企業處處長 新 50

副市長 謝政達 前新北市政府勞工局長 新 54

秘書長 林祐賢 新北市政府副秘書長 新 61

副秘書長 邱敬斌 新北市政府副秘書長 52

副秘書長 林芥佑 前新北市政府秘書處長 新 52

1. 地政局長 康秋桂(女) 新北市政府地政局長 61

2. 新聞局長 蔣志薇(女) CloudMiles 策略長 新 41

3. 文化局長 蔡佳芬(女) 臺大創新設計學院助理教授 新 42

4. 秘書處長 饒慶鈺(女) 台北市政府參事 新 45

5. 經發局長 何怡明(女) 經濟部工業局工業區組副組長

世正開發股份有限公司董事 新 47

6. 原民局長 羅美菁(女) 行政院原住民族委員會教育文化處專門委員 新 49

7. 客家局長 林素琴(女) 新北竹圍國小校長 新 52

8. 衛生局長 陳潤秋(女) 行政院衛福部國健署副署長 新 61

9. 社會局長 張錦麗(女) 新北市政府社會局長 58

10. 研考會主委 林豐裕 行政院內政部警政署刑事警察局

科技犯罪防制中心主任 新 50

11. 城鄉局長 黃一平 台灣國際造船公司籌備辦公室主任 新 54

12. 水利局長 宋德仁 新北市政府水利局副局長 新 59

13. 捷運局長 李政安 新北市政府捷運局副局長 新 53

14. 交通局長 鍾鳴時 新北市政府交通局副局長 新 62

15. 民政局長 柯慶忠 新北市政府中和區長 新 50

16. 勞工局長 陳瑞嘉 行政院勞動部勞動力發展署

中彰投分署分署長 新 51

17. 教育局長 張明文 行政院教育部參事 新 50

18. 財政局長 李泰興 行政院交通部主任秘書 新 53

19. 法制局長 黃怡騰 新北市政府法制局長 60

20. 工務局長 朱惕之 新北市政府工務局長 49

21. 消防局長 黃德清 新北市政府消防局長 53

22. 環保局長 劉和然 新北市政府環保局長 54

23. 觀旅局長 張其強 新北市政府新聞局長 53

24. 農業局長 李 玟 新北市政府農業局長 50

25. 警察局長 胡木源 現任

26. 人事處長 郭素卿(女) 現任

27. 政風處長 王文信 現任

28. 主計處長 鄭瑞城 現任

(中時電子報)

蘇啟誠之死 外交部憑「假新聞」… 黃偉哲小內閣完整名單出爐 14位…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。