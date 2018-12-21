北海岸越「夜」越閃耀！極北藍點「海洋傳說」飆夢幻

2018年12月21日 09:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

白天的北海岸有碧海藍天，夜晚的北海岸閃耀繽紛燈飾，好不浪漫！為迎接耶誕、元旦、明年春節等連續假期及交通部觀光局「2019小鎮漫遊年」的到來，北海岸及觀音山國家風景區管理處將於今年12月22日明(108)年3月4日啟動戶外燈飾光環境，運用燈飾裝置串起北海岸遊憩景點以歡樂、溫馨、寧靜的光環境效果增添節慶氣氛，讓寒冷中的冬季更增添暖暖的溫情。

婚紗廣場「浪漫對飲」。（北觀處提供）

今年光環境為推廣浪漫白沙灣、和平島及金山萬里小鎮漫遊，有別於以往的7處，特別增加規劃了10處不同主題及造型意象，包括: 三芝淺水灣停車場「迎賓花道」夜間精靈飛舞於中東海棗及灌木叢中，迎接遊客們進入北海岸歡樂的氛圍。

風箏公園「幸福航道」。（北觀處提供）

夜遊北海岸！白沙灣入口「夢幻奔馳」入口草坡廣場為主景，鋪設多彩的色相，以聖誕節的意境為主題布設，並打造絢麗燈海的白沙灣大道展現溫馨歡愉及浪漫的氣氛。

極北藍點「海洋傳說」運用暖色系的燈光，襯托出高雅的極北藍點；婚紗廣場「浪漫對飲」象徵浪漫愛情的永恆，舉杯共飲許下永恆的承諾；風箏公園「幸福航道」用紙飛機意象帶著希望與愛射向遠方，一條條幸福航道帶著到此一遊的旅人重拾童稚之心。

跳石公廁「光之聖誕」。（北觀處提供）

跳石公廁「光之聖誕」在台二線的軸線上用暖色系的聖誕樹搭配燈光，營造溫馨的氛圍；中山堂停車場「小鎮漫遊」利用在地風情及人文特色意象，營造漫遊小鎮氛圍。

白沙灣入口「夢幻奔馳」。（北觀處提供）

「野柳石光」在台2線萬里隧道口的野柳入口萬里蟹裝置燈飾設計，增加聖誕氛圍並做野柳石光活動前預告；基隆和平島公園「奇蹟光影」利用光影造景營造海岸奇特的海蝕地形景觀；觀音山遊客中心「傲鷹之巔」利用老鷹盤旋空中意象營造猶如未來無限，滿懷著能量邁向下個旅程。

(中時電子報)