黃偉哲小內閣完整名單出爐 14位新任17位留任

2018年12月21日 10:05 中時 曹婷婷

準台南市長黃偉哲今天公布最後一波小內閣名單，團隊共有14位新任及17位留任，新舊一半交融，新市府團隊也宣告底定，其中，觀光旅遊局長王時思升任副市長，她笑稱本來已經打包好行李、也做了畢業旅行，證明「台南的土黏人」。

今天公布新任名單有副秘書長王揚智、民政局長顏振標、農業局長李朝塘、水利局長李賢義、教育局長鄭新輝、法制處長陳月端、以及秘書處由社會局主任秘書劉啟崇晉升秘書處副處長並代理處長。

留任名單部份包括秘書長方進呈、副秘書長李賢衛、勞工局長王鑫基、交通局長林炎成、文化局長葉澤山、財稅局長由代理局長沈盈如真除為局長、以及經發局由副局長蕭富仁代理局長。再加上中央一條鞭管理的人事處、主計處、政風處及警察局等4個局處長均維持留任。

王時思是現任台南市政府觀旅局長，歷任台南市研考會主委、凱達格蘭基金會執行長、高雄市新聞處長、民間司法改革基金會執行長及台灣人權促進會秘書長。

副秘書長王揚智現職為南台科大學務長，歷任教育部十二年國教專案辦公室執行秘書、教育部長室專門委員，也包含台北、台南市府及大專院校服務經歷。專長為教育行政、特殊教育及幼兒教育行政、教育評鑑、以及教育行銷。

水利局長李賢義現職為台中市政府副祕書長，從基層水利課員做起，歷任高雄市及高雄縣政府的水利局長、各大專院校助理教授、公共工程施工評鑑及採購評選委員、以及台灣自來水公司的董事和監察人等職務。

教育局長鄭新輝現任國立台南大學教育學系教授兼系主任，曾任高雄市政府教育局長、台南市政府教育局長等職務。法制處長陳月端現職為高雄市法制局長，民政局長顏振標是現任台南市政府秘書處副處長，對於民政系統及地方基層需要有深刻認識；農業局長李朝塘曾任台南縣新市鄉長及新市農會總幹事，對地方農業發展及農民照顧長期投入；秘書處由現任社會局主任秘書劉啟崇晉升秘書處副處長並代理處長。

黃偉哲表示，新市府團隊共有14位新任及17位留任的小內閣成員，期待未來能在賴清德院長及李孟諺代理市長擘畫的既有基礎之上，實現無縫接軌推動市政，同時也加入新血來為新團隊開創新格局、新力量，上任後將全力打造更好、更有感的市政，讓市民鄉親能過得更好。

(中時 )