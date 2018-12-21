憂鬱男酒後燒炭 友人見臉書報警救命

2018年12月21日 10:14 中時 呂筱蟬

憂鬱男酒後燒炭，友人見臉書報警救回。(警方提供)

憂鬱男酒後燒炭，友人見臉書報警救回。(警方提供)

桃園市大園區一名37歲的吳姓男子因患有憂鬱症，20日晚間喝酒後一時想不開在家中燒炭輕生，友人在吳男的臉書上看見他透露尋短的念頭，立即報警求助，所幸警方及時到場協助送醫，順利救回吳男寶貴的生命。

大園分局草漯派出所接獲110轉報案件，稱吳男在臉書上透露輕生的訊息，手機定位系統查出最後發話位置，就在觀音區成功路一帶，警員林伯穎、劉芮慈、劉冠廷獲報後前往查看卻沒發現吳男身影，隨即以吳男的身分查詢戶籍資料，經與其父親聯繫後，得知吳男在觀音工業區工作且在附近租屋，便立即前往查看。

員警在房東的協助下進入屋內，一打開門只見煙霧瀰漫，且飄著濃濃的燒炭味，員警在屋內搜尋，發現吳男倒臥在浴室，仍有微弱的呼吸，立刻通知救護人員前來將他送醫急救，所幸經治療後已無大礙。

吳男家屬表示，吳男長期飽受憂鬱症所苦，情緒時好時壞不太穩定，當時可能是想喝酒放鬆一下，不料「借酒澆愁愁更愁」，一時想不開才會作出傻事，還好員警及時趕到，否則後果不堪設想，以後會多關心吳男的狀況，很感謝警方的熱心協助。

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