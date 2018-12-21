馬英九出回憶錄 柯建銘捧場買一本

2018年12月21日 10:47 中時 楊孟立

前總統馬英九發表新書「八年執政回憶錄」，依舊強調九月政爭是依法行事。身為當事人之一的民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，九月政爭就是馬英九在破壞憲政體制，何況書中也講到了馬本來想跟王院長和解，「如果真的如他所講的大是大非，那還可以和解嗎？這部分是不容狡辯。」

柯建銘說，昨天晚上去了九三人文空間買了一本馬英九八年執政回憶錄，稍微翻了一下，雖然還沒看到九月政爭章節，但看到馬英九還在講依法行事，完全就是在掩飾他的錯誤。

柯建銘表示，回憶錄第一章就說被他司法打不死，會越來越勇，可以看得出來他寫這本書的用意是在未來的司法，以及圖謀東山再起，「馬英九還在掩飾錯誤，還在矇騙國人。」

柯建銘強調，九月政爭就是馬英九在破壞憲政體制，我們在做的就是捍衛憲政體制，終結特務治國，馬和黃世銘兩個人違法監聽電話，介入司法個案，拿來操作政治鬥爭，這是很嚴重破壞憲政體制，馬英九違法亂紀現在還在狡辯。馬英九自承當初手段不夠溫和，不然可以和王院長好好橋，甚至講到了本來想跟王院長和解的方式，「如果真的如他所講的大是大非，那還可以和解嗎？這部分是不容狡辯。」

柯建銘諷刺說，歷史不容曲解，大家不要爭功諉過，尤其馬英九寫這本書越寫越漏氣，沒有達到預期的效果，而且國人對他八年執政自有論斷。

(中時 )